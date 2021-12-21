İZMİR (İHA) - Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR - Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olan ve dün 105 yaşında vefat eden Ayşe Mayda, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olan 105 yaşındaki Ayşe Mayda, geçen çarşamba günü rahatsızlanmasının ardından kentte bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği ve zatürre teşhisi konulan Mayda, dün yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olan Ayşe Mayda'nın cenazesi, Konak ilçesindeki Hacı Ahmet Tatari Camisine getirildi. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına, Mayda'nın ailesi ve sevenleri ile çok sayıda İzmirli katıldı.

Mayda'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Atatürk'ü iki kez gördü

İzmir'de 1916 yılında dünyaya gelen Mayda, 1945 yılında ise ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olarak İzmir'de muayenehanesini açtı. Hayatı boyunca birçok dernekte görev alan Mayda, Atatürk'ü de İzmir'de iki kez görme şansı buldu.