: Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları göreve hazır

14.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:29

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimlerine katılan ve bu anlamda Türkiye'nin ilk kadın astsubayları olan 20 kadın, kendilerine verilecek kritik görevleri bekliyor.

Tamamı gönüllü kadın astsubaylardan oluşan jandarma komandolar, 2019'un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı.

Kursa katıldıkları ilk andan itibaren alanlarında uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alan kadın komandolar, bu sürede İzmir'den Uşak'a kadar mesafe koştu, Uşak'tan Trabzon'a kadar yürüyüş mesafesi kat etti. Kadınlar ayrıca bu süre zarfında 61 gece arazide kaldı.

Gözleri bağlı şekilde silahları saniyeler içinde söküp takıyorlar

Eğitimlerini özel alanlar ve arazide gerçekleştiren komandolar, atış konusunda da en iyi olmaları için özenle yetiştirildi. Kurs boyunca roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları ustalıkla kullanan kadın astsubaylar, saniyeler içinde gözleri kapalı bir şekilde silahları tamamen söküp takabiliyor.

Kursta ayrıca harita, ilk yardım, teröristle mücadele, yerli ve milli silahlar dahil tüm silahlarla atış, temel tahrip, el yapımı patlayıcı düzenekler ve müdahale yöntemleri, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede kullanılan teknik cihazlar konuları da kadın komandolara titizlikle anlatıldı.

Gerçeği aratmayan meskun mahal, sızma gibi tatbikatları da başarıyla icra eden kadın komandoların yakın dövüş hareketleri ise eğitmenlerin takdirini kazandı.

Gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen kadın astsubaylar, zor koşullarda ortaya koydukları üstün performanslarla dikkati çekti.

Günler süren açlık ve zorlu iklim koşullarıyla mücadele

Hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim koşullarında ayakta kalmayı başaran kadın kursiyerler, kursun son bölümünde ise 10 gün boyunca arazide tatbikatları başarıyla icra etti.

Bu sürede 2 gün komando harekatı ve 8 gün teröristle mücadele harekatı eğitimlerini bir senaryo içinde uygulamalı olarak gerçekleştiren komandolar, bu bölümde arazi şartlarında 180 kilometre mesafede intikal gerçekleştirdi.

Dosta güven, düşmana korku salan görüntüleriyle dikkati çeken Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları, tim komutanı olarak kendilerine verilecek zorlu ve kritik görevleri bekliyor.

"Babama, bunun cinsiyet değil yürek işi olduğunu göstermek istedim"

Mezuniyetin ardından birliklerine dönüp görevlerini hakkıyla icra edecek olmanın gururunu yaşayan ve her biri farklı hikayeye sahip kadın komandolar, duygularını AA muhabirine anlattı.

Jandarma Astsubay Çavuş Merve Çetin, buradaki diğer kadın astsubaylar gibi zorlu bir eğitimden geçeceklerini bilerek gönüllü olduğunu dile getirdi. Çetin, şunları kaydetti:

"Biz iki kız kardeşiz. Babamın ise en büyük hayali, erkek çocuğu olması ve onu askere gönderebilmekmiş. Fakat nasip olmamış. Ben de babama bunun cinsiyet işi değil yürek işi olduğunu yalnız erkeklerin değil kızların da bu işi başarı ile yapabileceğini göstermek istedim. Bu zorlu eğitim süresince nefesin kesildiği yerde nefes, takatin yetmediği yerde güç olup ayağa kalktım ve hep şu cümleden takat aldım; 'komando bitti denilen yerde yeniden başlayandır.'"

Eğitimlerin çok zorlu geçtiğini, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu durumlarda, yağmurda, çamurda, ayazda geceler boyunca tatbikat gerçekleştirdiklerini, özellikle hayatı idame eğitiminin adeta nefes kestiğini anlatan Çetin, "Akranlarımız, sıcak evlerinde ailelerin yanındayken bizler yılmadan, pes etmeden kilometrelerce soğukta uyumadan yürüyüp pusu atıyor, baskın yapıyor ve komando harekatı icra ediyoruz. Bizler Nene Hatunların, Şerife Bacıların torunları olduğumuzu bu eğitimleri başarıyla tamamladıkça bir kez daha idrak ettik ve ediyoruz. Türk kadını her şeyi başarır." dedi.

"Her zaman hazır olacağız"

Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız ise kadın komando astsubaylar olarak bayrağın dalgalandığı her yerde görev almak için hazır olduklarını söyledi.

Yıldız, 20 hafta süren eğitimlerin ardından gönüllü astsubay arkadaşlarıyla mavi bereyi ve bröveleri takacak olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradaki ağır eğitimlerde sadece birer komando olarak yetişmedik aynı zamanda bizlere verilecek operasyonel birliklerin sevk ve idaresini öğrenip taktik ve teknik bilgiler ile donatıldık. Amacımız her türlü arazi koşullarında ve iklim şartlarında mücadele ederek görevimizi icra etmek ve terörle mücadele kapsamında sahada aktif olarak görev almaktır. Burası bizlere öz güven aşıladığı gibi sabır, tahammül ve feragati de yaşayarak öğrendik. Eğitimlerimiz normalin çok üzerinde ve zor ama bizler her gün aynı inanç ve inatla başlıyoruz. Bizlere ne tür görevler verilirse verilsin vazifemizi yapmaya her zaman hazır olacağız."

Komandolardan Ayşenur Kılıçal ve Sema Bekdemir de Türk kadınının damarlarındaki asil kandan aldığı güç ve kudretle neler yapabileceğini göstermek için komando olmaya karar verdiklerini dile getirdiler.

Kaynak: AA

