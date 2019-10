Türkiye'nin ilk "Kablosuz Paylaşımlı Şarj Teknolojisi" test edildi

17.10.2019 01:27

CARMEDYA.COM - Sürücüsüz ve elektrikli araçların ülkemizdeki test çalışmaları için, TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM işbirliğiyle hayata geçirilen Sürücüsüz Araç Test Parkuru faaliyetlerine başladı.







Otomotiv teknolojileri alanında Türkiye'nin yetkinliklerini artıracak olan parkurun ilk misafirlerinden birisi, elektrikli araçtan başka bir elektrikli araca kablosuz şarj imkan sağlayan yerli girişim Car4Future oldu. Aynı zamanda mobil uygulama üzerinden yakın çevredeki elektrikli araç sahiplerinin birbirleriyle iletişim kurmasının da önünü açan Car4Future, TOSB yerleşkesinde bulunan Sürücüsüz Araç Test Parkuru'nda ilk testlerini gerçekleştirdi.



"Geleceğe yönelik girişimlere birçok destek veriyoruz"



Türkiye'nin otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi olduğunu hatırlatan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Yerleşkemizde bulunan ve TOSB İnovasyon Merkezi'mizin ve İTÜ OTAM'ın koordinasyonuyla açılan sürücüsüz araçlar test parkuru için beklentimizin çok üzerinde geri dönüşler aldık. Türkiye'de yeni nesil araçlarla ilgili herhangi bir çalışma varsa bunun TOSB'da olması bizleri çok sevindirir. Çünkü, burayı sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon merkezi olarak da tanımlıyoruz. Bu kapsamda geleceğe yönelik girişimler için altyapı, enstitü, yatırımcı ve hatta fonların ilgi duyması noktasında elimizden gelen her şeyi yapmayı çalışıyoruz. Bugün de çok değerli bir yerli girişim yerleşkemizdeki testlerini gerçekleştirdi. Car4Future'ın geliştirdiği teknoloji otomotiv endüstrisi için büyük önem taşıyor. Nasıl bugün telefonların kablosuz bir şekilde şarj edilmesi yaygınlaştıysa, gelecekte de kablosuz araç şarj etmenin önemi büyük olacaktır" diye konuştu.



"1 ayda 7 farklı firma test yaptı"



Sürücüsüz Araç Test Parkuru ile otonom araçlar üzerine çalışmalar yapan firmaların altyapı sıkıntısı yaşamalarının önüne geçtiklerine değinen İTÜ OTAM Genel Müdürü ve TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü Ekrem Özcan da, "Parkurumuzda 200 metre çift yönlü düz yol, 500 metre tek yönlü düz yol ve 3,8 km çevre yol olmak üzere 3 parkurumuz bulunuyor. Son 1 ay içerisinde, içerisinde global markaların da bulunduğu 7 farklı firma ve kurum, hız sabitleyici, şerit tanıma, yaya ve levhaları tanıma, trafik ışıklarını algılama gibi çeşitli çalışmalarını parkurlarımızda yürütüyorlar. Parkurdan faydalanmak için İTÜ OTAM'a veya TOSB İnovasyon Merkezi'ne taleplerini iletmeleri yeterli. Çalışmanın şekli ve süresine göre planımıza dahil edip, internete de erişebilecekleri çalışma ofisiyle birlikte hizmeti sunuyoruz. Son olarak yerli bir start-up, çok dikkat çekici girişiminin testlerini parkurumuzda gerçekleştirdi. Bu da aslında imkanlar ortaya koyulduğu takdirde yerli girişimcilerimizin otomotiv sektöründe ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi" dedi.



Sürücüsüz Araç Test Parkuru, geçtiğimiz aylarda TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM işbirliğinde devreye alınmıştı. Parkur, Gebze'de yer alan TOSB yerleşkesinde tüm kurum, kuruluş ve start-up'lara hizmet veriyor.



