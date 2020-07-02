Türkiye'nin İlk İnsansız Mini Tankı Göreve Hazır
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Türkiye'nin İlk İnsansız Mini Tankı Göreve Hazır

Dünyada sayılı ülkede bulunan insansız kara araçlarından bir tanesi de Türkiye'de üretiliyor: Ülkemizin ilk insansız mini tankı olarak Aselsan ve Katmerciler tarafından geliştirilen yeni saldırı aracı, TSK'ye teslim edilmeye hazır durumda.

Türkiye'nin İlk İnsansız Mini Tankı Göreve Hazır
02.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:42

Dünyada sayılı ülkede bulunan insansız kara araçlarından bir tanesi de Türkiye'de üretiliyor: Ülkemizin ilk insansız mini tankı olarak Aselsan ve Katmerciler tarafından geliştirilen yeni saldırı aracı, TSK'ye teslim edilmeye hazır durumda.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan arasında imzalanan anlaşma kapsamında üretimi yapılan insansız mini tank, uzaktan kumanda iletişim alt yapısı dahil tüm platformu Katmerciler tarafından oluşturuldu. Gözetleme, hedef tespiti yapabilme, uydu bağlantısından kontrol edilebilme gibi özellikleri olan aracın TSK envanterine katıldığını belirtelim.

İlk insansız mini tank TSK'ye emanet

Türkiye'nin ilk insansız mini tankı hakkında açıklamalarda bulunan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci "Dünyanın ancak sayılı ordularının sahip olabildiği insansız kara araçlarının üstün nitelikli bir örneği olan insansız mini tankın, Aselsan işbirliğiyle TSK envanterine kazandırılmasından gurur duyuyoruz" dedi ve şunları ekledi:

"Savunma sanayiinde, muhtemel çatışma ortamlarında askeri personele yönelik yaşamsal tehditleri minimuma indirmek esastır. Uzaktan kumandalı sistemlerle, askerinizi koruma altında tutarken olası tehditleri uzaktan savuşturma ve etkisiz hale getirme imkanına sahip oluyorsunuz."

Zorlu yol, arazi ve iklim şartında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde platformlarından biri olarak geliştirilen insansız mini tank, Uzaktan Kumandalı Atış Platformu çalışmalarına üç yıl önce başladıklarını duyurdu. Ayrıca Katmerci, UKAP'ın üst donanımlarıyla birlikte bir insansız mini tanka dönüştüğünü kaydetti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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