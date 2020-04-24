Türkiye'nin ilk iftar topu Kars'tan atıldı
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Türkiye'nin ilk iftar topu Kars'tan atıldı

Türkiye'nin ilk iftar topu Kars'tan atıldı 16 yıldır iftar topunu atıyor Türkiye'nin ilk İftar topu Kars'tan atıldı.

24.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:55
Türkiye'nin ilk iftar topu Kars'tan atıldı

Türkiye'nin ilk iftar topu Kars'tan atıldı

16 yıldır iftar topunu atıyor

KARS - Türkiye'nin ilk İftar topu Kars'tan atıldı. Tacettin Durmuş, 16 yıldır Kars'ta iftar topu atıyor.

Kars Valiliğince geleneksel hale getirilen ve "Türkiye'nin ilk iftar topu", bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte tarihi Kars Kalesi'nin bulunduğu bölgeden atıldı.

Kars'ta tek "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip olan Tacettin Durmuş bu yılda iftar topunu ateşlemenin mutluluğunu yaladı. İftar topun patlamasıyla birlikte vatandaşlar da oruçlarını açtı.

16 yıldır iftar topunu attığını ifade eden Tacettin Durmuş, "16 yıldır Kars'ta iftar topunu atarak iftar saatinin geldiğini tüm Kars halkına ilan ediyorum. Her yıl olduğunu gibi bu yılda Kars Valiliği adına atıyorum. Bu yıl ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs bizi de biraz etkiledi. Daha doğrusu her yıl olduğu gibi burası tarihi mekan da her yıl şenlikler olurdu. Herkes evinde ramazan topunun sesini bekliyor" dedi.

Türkiye'nin ilk iftar topu Kars'tan atıldı

Kaynak: İHA

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