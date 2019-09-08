Türkiye'nin ilk "ham sanat" müzesi açıldı

08.09.2019 10:30

Türkiye'nin ilk ham sanat (art brut) müzesi olan Kelimat Ham Sanat Müzesi "5 Hikaye" adlı ham sanat sergisiyle açıldı.

Kadıköy'de bulunan Kelimat Sanat Evi'nin bir katında yer alan müzenin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan müzeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kelimat Sanat Evi'nin kurucularından Hüseyin Emiroğlu, ham sanatın (art brut), sanat eğitimi almamış insanların hür bir şekilde icra ettikleri sanat olduğunu söyledi.

Emiroğlu, dünyada 9 tane ham sanat müzesi bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Açılış sergimize '5 Hikaye' ismini verdik. Ham sanat yapan 4 ressamın ve bir de heykeltıraş kardeşlerin eserleri mevcut. Oğulları sanatçı olan bir annenin, oğullarından esinlenerek yaptığı resimler var sergimizde. Rahmet Esma Ekiz'in eserlerini izleyebilir ziyaretçilerimiz. 20 yıldır yatak altından bekleyen tabloların ressamı Zeynel Erdoğan'ın resimleri var. Bütün bu sanatçıları keşfedip sahneye çıkaran da ortağım Adnan Al Ahmad'dir."

Ham sanatın Türkiye'de sanılandan daha yaygın olduğunu söyleyen Emiroğlu, "Ham sanat sanatçıları arasında zaman zaman basına yansıyanlar oluyor. Mesela Ankara'da evini sanat eserine çeviren engelli sanatçı Muhammed Yalçın onlardan biridir. Bu sanatı daha görünür kılmak için yola çıkıyoruz. Koleksiyon toplama çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kelimat Sanat Evi'nin kurucularından Adnan Al Ahmad ise akademik eğitim almamış sanatçıların ne kadar iyi eserler verse bile sanat çevrelerince geri planda tutulduğunu belirterek, ham sanat eserler veren sanatçıların daha özgür olduğunu ifade etti.

Ahmad, Kelimat Ham Sanat Müzesi'ni kurmaktan büyük mutluluk duyduğuna dikkati çekerek, her ay bir sergi yaparak sanatçılara destek olmak istediklerini belirtti.

İstanbul'un sanat dünyası için çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Ahmad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kültür mozaiği dünyanın başka şehirlerinde yok. İstanbul bu anlamda çok önemli bir yer ve çok iyi bir kavşak. İstanbul'un her noktasında bir renk ve koku var. Deniz tarafında denizin, iç kısımlarda ormanların kokusu var. Renkli ve dinamik bir şehir."

Ressam Erkan Uyan, Esma Ekiz, Zeynel Erdoğan, Akrem Zave ve heykeltıraş kardeşler Orhan ve İdris Savaş kardeşlerin eserlerinin bulunduğu sergi, bir ay boyunca izlenilebilecek.

Kaynak: AA