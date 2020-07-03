HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor

Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor.

Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor
03.07.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:26

Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor. Gıda OSB'de süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörlerden yatırımcıların yer alması bekleniyor. Yatırımcılara çağrıda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Gıda ve Gıda İşletmeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerinizi bu günden ayırtmaya hazırlanın" çağrısında bulundu.

Ulaşımın en şanslı noktasında

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gıda üretim, pazarlama ve satışına yönelik olarak planlamaya başladıkları Altınova Organize Sanayi Bölgesi'nin İzmir, Balıkesir ve Manisa üçgeninde merkezi bir alanda yer aldığını belirterek yatırımcılara çağrıda bulundu.

Başkan Ergin, "Çandarlı ve İzmir limanlarına yakınlığı, kara, deniz, hava, demir yolları ile çoklu ulaşım olanaklarına sahip olan gıda sanayi bölgemiz çok yakında cazibe merkezi olacak. Bir yanda Adnan Menderes Havaalanı, diğer yanda Balıkesir Edremit Koca Seyit Havaalanı ile ulaşımın ve taşıma koşullarının kolaylığıyla yatırımcıya büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki süreçte bölgemiz için çok önemli bir değer haline geleceğini umuyoruz" dedi.

Dünyanın sayılı limanları arasında yer alması beklenen Çandarlı Limanı'na yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin özellikle gıda sektörüne yönelik olarak planlanan bölgenin kısa sürede büyük bir ilgi göreceğini söyledi.

İZBAN Bergama'ya kadar gelecek

Altınova Organize Sanayi Bölgesi'nin Egeli sanayicilerin girişimleri ile kısa sürede büyüyerek cazibe merkezi haline geleceği konusunda iddialı olduklarını vurgulayan Başkan Ergin, "Sadece bölge için değil, tüm Türkiye için yatırımcılara önemli bir fırsat yaratıyoruz. İZBAN'ın yakın gelecekte Bergama'ya kadar uzanması kolay ulaşım sağlayacak. Bölgemize gelip, yatırıp yapmak isteyenler bizim projemizi görmeden yatırım yapmasınlar. Uzman ellerde planlanmasıyla, altyapısıyla her türlü yatırım olanaklarının sunulacağı Altınova Organize Sanayi Bölgesi ayrıca bölgede yaşayanlara da istihdam olanaklarını da beraberinde getirecektir" diye konuştu.

"Türkiye'de bir ilk olacak"

Başkan Ergin, şöyle devam etti: "Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) arazi tapu devir teslim işleminin geçtiğimiz yıl gerçekleştirildiğini satın aldık. Altınova Mahallesi Topçular mevkiinde 478 bin 788 metrekarelik alanda yapmayı planladığımız OSB, sosyal donatılar haricinde 234 bin 402 metrekarelik alanda kurulacak. Gıda İhtisas OSB'de şu ana kadar başvuruda bulunup yatırım yapmaya hazır çok sayıda firmamız var. Gıda OSB'de süt ürünleri, et mamulleri, zeytin işleme, meyve suyu üretimi, bakliyat kurutma ve paketleme, bisküvi üretimi gibi farklı sektörlerden yatırımcılarımızın yer almasını öngörüyoruz. Tamamladığımızda tarım ve turizm sektörümüz farklı bir ivme kazanacak."

"12 yıla varan istisna ve muafiyetler var"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yatırım yapacak olanlara on iki yıla kadar varan çok sayıda muafiyet ve indirimlerin de sağlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"KDV istisnası, kurumlar vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, gümrük vergisi muafiyeti, inşaat ruhsat harcı, Çevre Temizlik Vergisi, emlak vergisi, sigorta primi işveren hissesi desteğinin yanı sıra; kredi alımlarında faiz desteği de veriliyor. Yatırımcılar üç ile on iki yıl süreyle yaptığı yatırımın karşılığını alana kadar nefes alacak uygulamalardan da yararlanacak." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Ekonomi
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ekonomi
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor Ekonomi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Ekonomi
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık Ekonomi
AB'den Kovid-19 tedavisinde "Remdesivir"in kullanımına yeşil ışık
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Ekonomi
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Esra Erdoğan Esra Albayrak Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Temmuz Patlama Sakarya
Şu an buradasınız: Türkiye'nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi Ayvalık'ta kuruluyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:27:37. #1.14#
title