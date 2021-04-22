Türkiye'nin ilk FSRU'su Ertuğrul Gazi, BOTAŞ Dörtyol Terminali'ne yanaştı (2)

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine ulaştı.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi, Hatay'ın Dörtyol ilçesine ulaştı.

3 Nisan'da Türk bayrağı çekilen gemi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'ne yanaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin LNG yüklü şekilde nisan ayının ortalarında Dörtyol'a ulaşmasını beklediklerini belirtmişti.

Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip

295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

FSRU tesisleriyle artık boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarik edilebilecek. Gaz iletim ve dağıtımında yatırım ve taşıma maliyetleri azalacak, kışın pik tüketim zamanlarındaki mevsimsel dalgalanmaların, teknik ya da jeopolitik risklerden kaynaklı kesintilerin de önüne geçilmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş