Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
LNG nakli yapacak olan Berge Arzew gemisinin römorkörler yardımıyla seyri Berge Arzew'in Ertuğrul Gazi gemisine yanaşması HATAY - Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı.
LNG nakli yapacak olan Berge Arzew gemisinin römorkörler yardımıyla seyri
Berge Arzew'in Ertuğrul Gazi gemisine yanaşması HATAY - Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı