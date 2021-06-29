Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
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Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

LNG nakli yapacak olan Berge Arzew gemisinin römorkörler yardımıyla seyri Berge Arzew'in Ertuğrul Gazi gemisine yanaşması HATAY - Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı.

LNG nakli yapacak olan Berge Arzew gemisinin römorkörler yardımıyla seyri

Berge Arzew'in Ertuğrul Gazi gemisine yanaşması HATAY - Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı.

Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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