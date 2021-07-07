Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu Türkiye'nin kalbi Kapadokya semalarında Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin ilk figürlü sıcak hava balonu gökyüzü ile buluştu.

Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu

Türkiye'nin kalbi Kapadokya semalarında

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde Türkiye'nin ilk figürlü sıcak hava balonu gökyüzü ile buluştu.

EAB havacılık tarafından Türkiye'nin ilk şekilli sıcak hava balonu Kapadokya semalarında uçtu. Kalp şeklinde tasarlanan ve Türkiye'ye kazandırılan sıcak hava balonu bugün ilk kez görücüye çıktı. Özel olarak tasarlanan ve üzerinde Türkiye logosu olan kalp şeklinde balon yerli ve yabancı turistlerin de büyük beğenisini kazanırken ilk kez havalanan figürlü balon yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştirdi. EAB Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Ezel, Türkiye'nin ilk figürlü balonu ile Kapadokya semalarında uçmaktan dolayı son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Ezel, " Şuanda Türkiye'nin ilk şekilli balonu 38 yıl sonra ilk kez geliyor. Kanuni Sultan Süleyman isimli balon Türkiye'ye 1988 yılında gelmişti. 1989 yılında da biz bu balonu Fransa'da uçurmuştuk. Ama şuanda Türkiye'nin ilk özel şekilli balonu Türkiye aşkına sıcak havalı kalp balonu, Kapadokya aşkına ve Göbeklitepe aşkına ismini koyduk. Özel şekilli kalp balonumuz hem turizme hizmet verecek aynı zamanda da Türkiye'de ki açık hava reklam mecrasında ilk ve yeni markaların gökyüzünde yer almasını hedefledik. Şuanda heyecanlıyız. Kapadokya'da ilk balon turizmini başlatan biri olarak Türkiye'ye ilk şekilli balonunu kazandırmanın ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Şuanda dünyada ki 6 balon festivalinden davet aldık. Dolayısıyla Türkiye'yi tanıtmak için buralara da gideceğiz. Bugün ilk kez test uçuşunu yapıyoruz. Birkaç gün sonra Gökbeklitepe'de uçacağız. VİP yolcularımızla beraber evlenmek isteyenler, doğum günlerinde, özel günlerinde bu balonumuzu kiralamak isteyen müşterilerimize açık. Şuanda Türkiye'de düğün yapmak isteyen Hindistan'dan da talep geldi. Kapadokya bölgemize ilki yaşatmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu
Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu
Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu
Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Ajda Pekkan Selin Şekerci
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin ilk figürlü balonu Kapadokya'da uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 07:19:50. #1.15#

title