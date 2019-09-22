22.09.2019 17:19

Beşiktaş Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'nin ilk Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali "Petival", renkli anlara sahne oldu. Festivale evcil hayvanlarıyla birlikte katılan yüzlerce vatandaş doyasıya eğlendi.



Haziran ayında 30 bin kişinin katılımıyla Caddebostan'da gerçekleşen Petival Festivali, bu defa da Beşiktaş Belediyesinin ev sahipliğinde Bebek Parkı'nda başladı. Uzman eğitmenler, veterinerler, ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, evcil hayvan ürünlerinin satıldığı stantların bulunduğu festivale yüzlerce vatandaş katıldı. Evcil hayvanlarıyla birlikte festivale katılan vatandaşlar festival alanındaki etkinliklerde doyasıya eğlendi. Festivale ailesiyle birlikte katılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, festival alanındaki vatandaşları ziyaret ederek, sohbet etti.



"Bu festival çok önemli bir farkındalık"



Festivalin farkındalık oluşturmak için çok önemli olduğunu ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bu festival çok önemli bir farkındalık. Evcil hayvan sayısı Beşiktaş'ta oldukça fazla. İstanbul'da şu anda 130 bin tane sokak köpeği var. 125 bin tane kedi var. Yani bunlarla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Farkındalığın oluşturulması, yeni projelerin planlanmasıyla ilgili önemli bir festival olduğunu düşünüyorum. Hem vatandaşların burada evcil hayvanlarıyla birlikte keyifli saatler geçirmeleri, hem de bu farkındalığı oluşturmak için önemli bir etkinlik. Bizler de Beşiktaş'ta projeler hazırladık. Bir rehabilitasyon merkezimiz var, bunu polikliniğe çevireceğiz. Bunu tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri ile uyumlu hale getirip, eş zamanlı bir program uygulayacağız" diye konuştu.



"Kedi müzesi hazırlıyoruz"



Bir hayvan ambulansı da hazırladıklarını ifade ederek konuşmasını sürdüren Akpolat, "İki hafta içerisinde de bu hayvan ambulansımızı hizmete sunacağız. Biz kedi müzesi projemiz var. Kedi müzesi hazırlıyoruz. Hiçbir yerde yok bu kedi müzesi. Dünyada ilk örneğini Beşiktaş'ta sergileyeceğiz. O binada veterinerlik hizmetlerimiz de olacak. Belki bir atölye çalışmasına dönecek. Hayvan fobisi olan vatandaşlara hayvanları sevdirmek çok önemli. Yani sokak hayvanları kentin asıl sahipleri. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Bu kentte yaşayan herkesin birbirinin yaşam alanına saygı göstermesi gerekmektedir. Bizim yerel yönetim olarak görevimiz bu düzeni sağlamak. Bununla ilgili çalışmalarımız var ve devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA