Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası açıldı IHAAW171358-EKO/19-08-2020- Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası açıldı(Fotoğraflı)ANKARA (İHA) - Güneş paneli üretiminde tüm aşamaları tek çatı altında toplayan dünyanın ilk ve tek fabrikası hizmete girdi Güneş paneli üretiminin AR-GE de dahil olmak üzere tüm aşamalarını tek...

IHAAW171358-EKO/19-08-2020

- Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası açıldı

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Güneş paneli üretiminde tüm aşamaları tek çatı altında toplayan dünyanın ilk ve tek fabrikası hizmete girdi

Güneş paneli üretiminin AR-GE de dahil olmak üzere tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan dünyanın ilk ve tek tam entegre fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri üretime başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanı sıra siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri de hazır bulundu.

400 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesine büyük katkı sağlayacak olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, ilk aşamada 1000 MW kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Santrali için üretim yapacak. Fabrika ve santrale yapılan toplamda 1.4 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin temiz enerji ihtiyacına katkı sağlanacak.

İlk aşamada 1.400 kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, yıllık 500 MW üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrikada üretilen güneş panellerinin Karapınar Güneş Santrali'ne kurulumundan sonra; santralin üreteceği yenilenebilir enerji Türkiye'nin güneş enerjisi üretimini yüzde 20 oranında artıracak.

Karapınar Güneş Santrali faaliyete geçtiğinde yılda 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımına engel olunurken, fabrika ve santralden sağlanacak katma değer ile 400 milyon dolar tutarında ithalat ikamesi sağlanacak.

Fabrika yalnızca enerjiyi değil teknolojiyi de yerlileştirme hedefiyle 2 bin 500 metrekarelik alanda kurulan dev bir AR-GE merkezini de bünyesinde bulunduruyor. 100 araştırmacının görev alacağı AR-GE merkezi Türkiye ve dünyadan çeşitli üniversiteler, araştırma merkezleri ve firmalar ile ortak çalışmalar yürütecek.

Fabrika, güneş paneli üretiminin en önemli aşamalarından biri olan ve yüksek teknoloji gerektiren poli-silisyumdan ingot üretimi de gerçekleştiriyor. Bu özelliğiyle, sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Ortadoğu'da ingot üreten ilk ve tek fabrika oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli yenilenebilir enerji üretimi hedefine yönelik en büyük yatırımlardan biri olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Ankara'da açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde gerçekleşen tören esnasında üretilen güneş panellerinin Konya Karapınar'da bulunan güneş santraline ilk montajı da yapıldı.

Dünyada tek

400 milyon dolar yatırımla, A'dan Z'ye yerli güneş paneli üretiminin gerçekleştirileceği fabrika ilk aşamada Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapacak ve yıllık 500 Megavatlık panel üretecek. Güneş paneli üretiminde 4 farklı fabrika olan ingot, wafer, hücre ve panel üretiminin yanı sıra AR-GE'yi de tek çatı altında toplandığı fabrika bu özelliğiyle dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. Fabrika, panel üretimine ek olarak güneş enerjisi için yeni teknolojilerin geliştirildiği bir merkez olarak da hizmet verecek.

Cemal Kalyoncu: "Yenilenebilir enerji gelecek için önemli"

Dünyada bir ilk olan tam entegre fabrika yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin enerjide iyi bir noktaya geldiğini ve amaçlarının yeni yatırımlarla Türkiye'yi bu alanda daha üst sıralara taşımak olduğunu söyledi. Enerji rekabetinde güç kazanmak için yalnızca enerjiyi değil bilgi ve teknolojiyi de yerli kaynaklarla üretmek gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, "Dünyada enerjide çok büyük bir dönüşüm var. Fosil yakıtlar dünyamızı kirletiyor. Çare temiz enerji! İklim değişikliği ve çevre hepimizin ana gündem maddesi olmak zorunda. Bu yüzden temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda; Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı; yerli, milli ve yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik. Toplam 1 milyar dolar yatırımla 1000 megavat kapasiteli dünyanın en büyüklerinden biri olacak olan güneş enerjisi santralini Konya Karapınar'da kuruyoruz. Bu santralde kullanılacak tüm paneller fabrikamızda üretilecek" dedi.

"Yurt dışından yoğun talep var, kapasite 1000 megavata çıkacak"

Güneş paneli üretiminde yer alan süreçlerin 4 aşamasını tek çatı altında toplandığının altını çizen Cemal Kalyoncu, "6 yılda kurulamaz denen bu fabrikayı 1.5 yılda kurmayı başardık. Fabrikamızı 100 bin metrekare kapalı alanda kurduk. 1.400 insanımıza istihdam sağladık. Yalnızca güneş panelini ve enerjiyi üretmek, yerli ve milli olmaya yetmez. Bilgi ve teknolojiyi de üretmek gerek. Şu an kurulu fabrikamızda yıllık 500 megavat kapasiteyle güneş paneli üretmeye başladık. Yurtdışından gelen yoğun talepler sebebiyle, bu yıl içinde üretim kapasitemizi 1.000 megavata çıkartacağız. Amacımız ülkemizin ihracatını arttırmaktır" şeklinde konuştu.

"Temiz enerjinin teknoloji üssü olacak"

Kalyoncu, AR-GE yatırımıyla ilgili olarak şunları aktardı: "1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrikamız aynı zamanda teknoloji üreten bir merkez olacak. 2 bin 500 metrekare alandaki AR-GE merkezinde 100 araştırmacı görev yapacak. Dünyada bu alanda deneyimli çeşitli üniversiteler, AR-GE merkezleri ve firmalarla iş birlikleri yapılarak, hücre modüllerinin verimini artırma, akıllı fabrika uygulamaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütülecek. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi de bu çalışmaların önemli birer paydaşı olacak. Bu merkez, farklı teknolojileri de geliştirecek. Hücre ve modüllerin verimini arttıracak. Akıllı fabrika çalışmaları yapacak ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışılacak".

"Çevreye ve ekonomiye büyük katkı"

Konya Karapınar'daki Güneş Enerjisi Santrali hakkında da bilgi veren Cemal Kalyoncu şunları söyledi: "Konya Karapınar'da 2.600 futbol sahası büyüklüğündeki arazide, 3.5 milyon panel kullanarak, 1 milyar dolar yatırım ile 1.000 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Bu santral 2 milyon kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Bu santral kokusuz, bacasız, atıksız ve tükenmeyen enerji üretecek. Böylece ülkemizdeki güneş enerjisinin payını yüzde 20 arttıracağız. Ayrıca her yıl 1.5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salınımı da engellenmiş olacağız. Fabrika ve santralimiz ile yurtdışına yıllık 400 milyon dolar daha az para ödeyeceğiz. Bu santral büyüklüğü ile dünyadaki en büyüklerden biri olacağız. Ülkemizin geleceğini ve refahını doğrudan ilgilendiren bu yatırım sadece bizim değil tüm yurttaşlarımızın onur duyacağı bir iş olacak" dedi.

Avrupa ve Ortadoğu'da ingot üreten tek ülke

Güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını gerçekleştirecek Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, üretimin en önemli aşamalarından biri olan ingot üretimini de gerçekleştirerek Avrupa ve Ortadoğu'da bu üretimi yapan ilk ve tek fabrika olacak. Güneş paneli üretiminin dört aşamasından ilki olan ingot üretimi üstün teknoloji ve bilgi gerektiriyor. Hammadde formundaki poli-silisyum, yaklaşık 1450C sıcaklıkta eritilerek mono-kristal silisyum ingot şeklini alıyor. Üretilen külçeler, saniyede 15 metre hıza sahip elmas kaplı tel testereler yardımıyla 180 mikrometre kalınlığında dilimleniyor. 30'dan fazla kimyasal ve fiziksel yarı iletken üretim sürecinden geçen silisyum dilimler fotovoltaik güneş hücresi özelliği kazanıyor.

(ACÖ-E)

19.08.2020 17: 15: 43 TSI

NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA