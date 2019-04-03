Türkiye'nin İlk Engelli Belediye Başkanı Hançerli: Eşitsizlik Yaygın Olunca Her Alanı Etkiliyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen oy sayım işlemleriyle ilgili tartışmalar dinmedi.

Öte yandan İstanbul Avcılar ilçesinde belediye başkanlığını kazanan Cumhuriyet Halk Partili Turan Hançerli Türkiye'de bir ilke imza attı. Üniversite öncesi geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı seçildi.

CHP'li Turan Hançerli Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu

Eşitsizliğin bir yere girince her alanı etkilediğini vurgulayan Hançerli temsil eşitsizliğinden de en fazla etkilenenin doğal olarak en dezavantajlı grup olan engelliler olduğunu ifade etti.

Engellilerin yaşam kalitesini arttıracak adımların aslında tüm toplumun hayat kalitesini arttırmak anlamına geleceğini belirten Hançerli pozitif ayrım ifadesini doğru bulmadığını sadece geçmişte yapılan yanlışları düzeltmenin bile engellilere haklarını sağlama adına önemli bir adım olacağını vurguladı.

Başkan seçilmesinin sembolik önemini ve projelerini euronews'e anlatan Hançerli'nin röportajını haber videosundan izleyebilirsiniz. Euronews.com'da Görüntüle