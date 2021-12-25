Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı

İSTANBUL (Carmedya.com) - Türkiye'nin ilk elektromobilite fuarı e-drive TURKEY, geçtiğimiz günlerde İstanbul, Yenikapı'da gerçekleşti.

Fuarda, elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya gelirken, scooter ve bisiklet deneyim alanı ile otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları aynı zamanda test edebilmesine de imkan tanıdı.

Etkinlikte elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilerken, doğaya saygılı elektrikli araçlar dünyasını tüm yönüyle günümüze taşıyan fuarda, e-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indirildi.

Konferans programı geleceğe ışık tuttu

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlene 9 panel oturumunda toplam 45 panelistin yer aldığı konferans bölümü de, projenin önemli bir parçası olarak dikkat çekti. Mikromobiliteden, ileri araç teknolojilerinde yerli işbirliği fırsatları ve yeni dönem araç teknoloji trendlerine, e-mobilite ve yenilenebilir enerjiden Türkiye'de şarj altyapısı, sistemleri ve istasyon ağına kadar geniş bir perspektiften e-mobilite sektörüne bakan konferans programı, dinleyicilerinin beğenisini kazandı.

4 günde 2 bin 730 kişi fuarı ziyaret etti

Fuarı, 4 gün boyunca 2 bin 730 kişi ziyaret etti. Pandemi şartları altında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Fuar Direktörü Burcu Uca "Fuarımıza katılan tüm ziyaretçilerimize, sektör temsilcilerine, kanaat önderlerine, bizlere destek veren ana sponsorumuz B-Charge'a ve katılım gösteren tüm markalara yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir kitleye ulaşmasına kesin gözüyle bakılan, sürdürebilir ve ileri araç teknolojilerinde Türkiye'nin marka projesi haline gelmesi beklenen e-drive TURKEY 2022 için şimdiden çalışmalarımız başladı." açıklamasını yaptı.

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