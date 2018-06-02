Türkiye'nin İlk Eğitimli Uzlaştırmacıları Göreve Başlıyor
Türkiye'de ilk kez zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan ve sınavda başarı sağlamalarının ardından Adalet Bakanlığınca "uzlaştırma sicili"ne kayıt edilen 26 bin 564 uzlaştırmacı, 4 Haziran'da göreve başlayacak.
2 Haziran 2018 Cumartesi 13:12
Türkiye'de ilk kez zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan ve sınavda başarı sağlamalarının ardından Adalet Bakanlığınca "uzlaştırma sicili"ne kayıt edilen 26 bin 564 uzlaştırmacı, 4 Haziran'da göreve başlayacak.