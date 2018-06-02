Türkiye'nin İlk Eğitimli Uzlaştırmacıları Göreve Başlıyor

Türkiye'de ilk kez zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan ve sınavda başarı sağlamalarının ardından Adalet Bakanlığınca "uzlaştırma sicili"ne kayıt edilen 26 bin 564 uzlaştırmacı, 4 Haziran'da göreve başlayacak.

Türkiye'nin İlk Eğitimli Uzlaştırmacıları Göreve Başlıyor

Türkiye'de ilk kez zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan ve sınavda başarı sağlamalarının ardından Adalet Bakanlığınca "uzlaştırma sicili"ne kayıt edilen 26 bin 564 uzlaştırmacı, 4 Haziran'da göreve başlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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