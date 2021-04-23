Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi, Hatay'da
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Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi, Hatay'da

Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi, Hatay'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi ulaştı.

Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, Hatay'ın Dörtyol ilçesi ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geminin gelişini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sertifikasyon işlemlerinin ardından geminin Dörtyol'daki limana demirlediğini belirten Bakan Dönmez, "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gemi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'ne yanaştı.

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen 295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor. Gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Türkiye'nin, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedeflediği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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