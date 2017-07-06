Türkiye'nin İlk "Dikey Orman' Projesinde İlk Ağaç Dikildi

KAĞITHANE'de yükselmeye başlayan, Greenox adlı Türkiye'nin ilk 'dikey orman' mimarisine sahip konut projesinde, 17 katlı binanın dış cephesinde yer alacak 900 ağaçtan ilki düzenlenen törenle 40 metre yükseklikte saksıya dikildi.



Şehirleşmede sürdürülebilir bir çevre ve yeşil dönüşüm için dünyada ilk kez Milano'da yapılan ve 'Dikey Orman' olarak adlandırılan konut sektöründeki yeni mimari konseptin Türkiye'deki ilk örneği Kağıthane'deki 'Greenox' adlı proje oldu.



Aycan-Feres İş Ortaklığı tarafından hayata geçirilen Greenox adlı yeşil bina projesinde 17 katlı binaya ilk ağaç bugün düzenlenen törenle dikildi. Törene katılan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Aycan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçibaşı, Feres Gayrimenkul Eşbaşkanı Murat Yağan ile Greenox'un mimarı ve Feres'in ortağı Salih Çıkman katıldı.



"ENERJİ VE SU TASARRUFLU SİSTEMLERLE DONATILACAK"



Törende konuşan projenin mimarı Salih Çıkman, Greenox'un şu anda dünyanın ikinci Türkiye'de ise ilk dikey orman projesi olduğunu söyledi. Çıkman, "Yeşil bir bina yaratmak üzere Greenox'un dış cephesine yerleştirilecek ağaç ve bitkiler, şehrin nefes almasına yardımcı olacak. Oksijen üretecek bitki örtüsü, karbondioksit ve toz partiküllerini emecek. Isı ve nem yalıtımı sağlayarak, daha az enerjiyle, binanın yazın daha serin ve kışın daha sıcak olmasını sağlayacak. Dış cephede oluşturulacak zengin bitki örtüsü, bulunduğu bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırırken, kanatlı canlılar için de yaşam alanı oluşturacak. Greenox'un yalnız dış cephesi "yeşil" olmayacak, kendi kendine yeten, enerji ve su tasarruflu sistemlerle donatılacak" dedi.



KILIÇ: ÇELİKTEPE MAHALLESİ'NDEKİ BİNALARIN TAMAMINI ORTADAN KALDIRSAK BU KADAR AĞAÇ VE BİTKİ DİKEBİLİRDİK



Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise 'dikey orman' adı verilen konseptin, yeşilini kaybeden şehirlere çözüm olarak sunulan bir sürdürülebilir mimari örnek olduğunu belirtti. Kılıç, "Dikey Orman projesinde enerji ve su tasarrufları var. 2 bin dönümlük alanan dikilebilecek miktarda yeşil alan üretilmesi yani 25 bin 500 bitki çeşidinin, 900 ağacın ekilmesi aşağı yukarı Çeliktepe Mahallesi'ndeki binalarımızın tamamını ortadan kaldırsak bu kadar ağaç ve bitki dikebilirdik" ifadelerini kullandı.



"GÜNDE 15 METREKÜP OKSİJEN ÜRETECEK"



Konuşmaların ardından 17 katlı binanın dış cephesine dikilecek olan 900 ağaçtan ilki binanın 40 metre yükseklikteki 12. katınının dış cephesinde yer alan saksıya dikildi. Boyu 4 metre olan, 330 kilogram ağırlığındaki servi ağacının dikimi vinç yardımıyla gerçekleşti. Ayrıca, binanın cephesinde yer alacak 900 ağacın yanı sıra 25 bin 500 bitki yer alacak. Dikilse, 2 dönümlük yeşil alana eşdeğer olacak olan projedeki bitkiler, günde yaklaşık 15 metreküp oksijen üretecek. Greenox projesi kasım ayında tamamlanarak, hizmete girecek.



DİKEY ORMAN HAKKINDA



Bina cephesinin ağaç ve bitkilerle kaplandığı 'dikey orman' konsepti, insanoğlunun doğadan aldıklarını doğaya geri vermeyi hedefleyen sürdürülebilir bir mimari örneği. Dünya mimarisindeki en son trendi temsil eden dikey orman projelerinin ilki, 2014 yılında İtalya'nın Milano kentinde inşa edildi. O yıllarda Milano, hava kirliliğinin en yüksek olduğu Avrupa şehirlerinden biriydi. Son dönemde aralarında Çin'in de bulunduğu hava kiriliğinin yüksek oranlarda olduğu bazı ülkelerde dikey orman konseptli projelerin hızla yapımına başlandı. - İstanbul