Türkiye'nin ilk dijital şarkıcısı; 'Diji Kız'
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Türkiye'nin ilk dijital şarkıcısı; 'Diji Kız'

22.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:16
Türkiye'nin ilk dijital şarkıcısı; 'Diji Kız'

Türkiye'nin ilk dijital şarkıcısı Diji Kız müzikseverlerle buluştu. İlk single'ı "Düştüm Sana" ile sosyal platformlarda yerini alan Diji Kız, tarzı ve eğlenceli şarkısıyla ilk günden itibaren ilgi odağı oldu

3D Animasyon realistik karakter olarak müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Diji Kız, Youtube ve Instagram üzerinden müzikseverlerle buluştu.

& ;Asi tarzı ile kısa sürede dikkat çeken Diji Kız'ın, sözleri ve müziği bir anda dile dolanan "Düştüm Sana" şarkısı ise sosyal medyada özellikle gençlerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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