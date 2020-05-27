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Türkiye'nin ilk dijital fuarına geri sayım

Korona virüs sonrasında fuarların ve ticaret heyetlerinin iptal olması sonrasında ihracatçılar dijital fuarlar ve ticaret heyetleri düzenlemek için harekete geçti.

Türkiye'nin ilk dijital fuarına geri sayım
27.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:05

Korona virüs sonrasında fuarların ve ticaret heyetlerinin iptal olması sonrasında ihracatçılar dijital fuarlar ve ticaret heyetleri düzenlemek için harekete geçti. Türkiye'de ilk dijital fuar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 1-3 Haziran tarihlerinde Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı adıyla düzenlenecek. İlk sanal fuar hayata geçmeden, Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar' bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararı Türkiye'nin ihracatı açısından bir milat olarak nitelendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu destekle birlikte ihracatçıların Sanal Ticaret Heyeti, Sanal Fuar Organizasyonu ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerinin destek kapsamına alındığını kaydetti. Sanal Ticaret Heyeti düzenleyen işbirliği kuruluşlarının faaliyet giderlerinin yüzde 50 oranında destekleneceğini ifade eden Eskinazi, "Bu destek faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. İşbirliği kuruluşa verilen destek, firmalarımıza daha az katılım bedeli olarak yansıyacak. Sanal Fuar Organizasyonlarında da işbirliği kuruluşlarının giderleri yüzde 50 oranında, faaliyet başına 100 bin dolara kadar desteklenecek. Bu da firmalarımıza daha az katılım bedeli anlamına gelecek" diye konuştu.

İhracatçılara üyelik daveti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacak olan 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar' ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerinde yüzde 60'a kadar destek kapsamına alındığı bilgisini veren Eskinazi, "2020 yılı sonuna kadar e-ticaret sitelerine gerçekleştirilecek üyeliklerde ise destek yüzde 80 uygulanacak. Covid-19 sürecinde klasik pazarlama yöntemlerinin durduğu ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret sitelerine üye olmaya davet ediyoruz. Bu desteğin hızlı bir şekilde hayata geçmesindeki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Çalışmalar sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde Sanal Fuarlar ve Ticaret Heyetleri Komitesi bir aydır çalışıyor. Covid-19 sürecinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar'ın başkanlığında TİM Sanal Fuarlar Komitesi oluşturuldu. Komitenin, ilk sanal ticaret heyeti organizasyonu 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Özbekistan Sanal Ticaret Heyeti Organizasyonu oldu. İkinci etkinlik ise; 27-28-29 Mayıs 2020 tarihlerinde Kenya Ticaret Heyeti Organizasyonu olarak planlandı. Her iki organizasyona da Türk ihracatçıları yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin ilk sanal fuarı ise; 1-3 Haziran 2020 tarihlerinde ayakkabı ve saraciye sektörüne yönelik Shoedex2020 Fuarı olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki Sanal Fuarlar Komitesi, 15-19 Haziran tarihlerinde Hindistan'a yönelik, 22-23 Haziran'da ise Güney Kore'ye dönük Sanal Ticaret Heyeti Organizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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