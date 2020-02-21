21.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:10

Likya Birliği'nden bugüne kesintisiz bir demokrasi deneyimine sahip Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'yle bambaşka bir dönem başlıyor. Merkeziyetçi, otoriter sistemlerin geliştiği günümüzde, doğrudan demokrasi için Muratpaşa Belediyesi'nce güçlü bir adım atılıyor.



Dünyanın ilk demokratik meclis binasının yer aldığı ve ünlü düşünür Montesquieu'nün 'demokrasi' bağlamında "Antik dünyanın en mükemmeli" sözleriyle anlattığı Likya Birliği'nin başkenti Patara'nın bulunduğu Antalya, yüzyılları aşan demokrasi deneyimine, 2020 Patara Yılı'nda Muratpaşa Belediyesi'yle yepyeni bir pencere açıyor. Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi, Muratpaşa'da başlıyor. Projenin tanıtım toplantısı Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından yapıldı. Tanıtımda sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden basın mensuplarına kalabalık bir davetli grubu katıldı.



Aktif yurttaşlık



Uysal, internetle başlayan ve yeni medyanın farklı şekilleriyle devam eden dijitalleşme eğiliminin kamu yönetimi de dahil siyasetten gündelik yaşama geleneksel yapıları değiştirip dönüştürdüğünü söyledi. Son derece hızlı yaşanan bu sürecin oy vermeyle sınırlı vatandaşlık pratiğini de etkilediğini belirten Uysal, artık karar alma süreçlerine katılmak isteyen, tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söyleyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan aktif yurttaşlık döneminin başladığını söyledi. Uysal, sadece insana değil yaşama dair her şeyle sorumlu bir belediyecilik anlayışının bu dönüşümü görmezden gelmeyeceğini belirterek tanıtım toplantısıyla birlikte çevrimiçi olan www.komsumeclisi.com üzerinden Muratpaşa'da artık bakkalıyla, tamircisiyle, öğretmeni din görevlisiyle, taksicisi fırıncısıyla, yaşlısı genciyle, kadını ve çocuğuyla mahallelilerin Muratpaşa'nın geleceğine yön vereceğini belirtti. Uysal, "Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'yle, Muratpaşa'da daha çok konuşup daha çok bir araya geleceğiz, daha çok tartışıp daha katılımcı kararlar alacağız" diye konuştu.



Komşu meclisi nedir?



Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulamasında, Muratpaşa'da ikamet edenlerin 13 yaş üstü herkesin kent yönetimine doğrudan katkı sunacağını belirten Uysal, uygulamanın 4 bölümden oluştuğunu söyledi. Komşu Meclisi'nin bir 'oylama sayfasıyla' açıldığını aktaran Uysal, uygulamada Muratpaşa'nın 55 mahallesinin adını taşıyan 'Mahalle Meclisleri', oylamaya sunulacak konuların tartışıldığı 'Komşu Formu', Muratpaşalıların projelerini iletecekleri 'Bir Fikrim Var' bölümü bulunduğunu söyledi. Muratpaşa'da ikamet eden herkesin Komşu Meclisi'nin doğal üyesi olduğunu aktaran Uysal, uygulamaya Muratpaşalıların TC kimlik numaraları ve cep telefonlarına gelecek bir doğrulama koduyla kayıt yaptıracağını belirtti. Komşu Meclisi'nde 13 yaş ve üzeri herkesin eşit oy hakkına sahip olduğunu aktaran Uysal, Komşu Meclisi'nde oylamaya sunulan konuların en az 3 gün forumlarda tartışılması gerektiğini söyledi. Forum tartışmalarının katılımcı demokrasiyi güçlendirirken, insan onurunu incitecek, toplumsal dayanışma ve barışı örseleyecek ifadeleri kesinlikle reddeden bir esas üzerinde şekilleneceğini belirten Uysal, konuların oylama süresinin ise bir hafta olacağının belirtti. Başkan Uysal, oylamadan çıkacak sonuçların Muratpaşa Belediye Meclisi'ne, Komşu Meclisi önerisi olarak sunulacağını söyledi.



10 milyon liralık bütçe



Komşu Meclisi'nin gelecek yıllarda Muratpaşa'da uygulanmaya başlayacak katılımcı bütçe döneminin ilk uygulama alanı olacağını sözlerine ekleyen Uysal, Komşu Meclisi'nin nasıl kullanılacağını Muratpaşalıların belirleyeceği bir bütçesi olacağını söyledi. Uysal, bu dönem için bütçenin 10 milyon lira olacağını belirtti. Komşu Meclisi'nde ilk oylama da 10 milyon liralık bütçenin nasıl kullanılacağına ilişkin olacak. Uygulamanın internet sitesi www.komsumeclisi.com açılışında yer alacak panelde, bütçenin kullanılacağı hizmet alanları yer alıyor. Komşu Meclisi'ne üye olan Muratpaşa sakinleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalardan asfalt ve kaldırım hizmetlerine 8 başlık altında sıralanan hizmet alanlarından en çok iki tanesine oy verebilecek.



ASSİM'le ortak çalışma



Başkan Uysal, uygulamanın 'Bir Fikrim Var' bölümünün ise Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesine sahip Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleriyle (ASSİM) entegre çalışacağını söyledi. Uygulamanın bu bölümünden Muratpaşa sakinlerinin projelerini ASSİM'e ileteceğini belirten Uysal, ASSİM Danışma Kurulu'nun ise bu projeleri değerlendireceğini ve uygulanabilecek projelerin Belediye Encümeni'nin onayıyla Komşu Meclisi'nde oylamaya sunulacağını aktardı. Komşu Meclisi'yle Muratpaşa'da hayata geçirilen iletişimi ve etkileşimi öngören katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek ve bir demokrasi kültür haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Uysal, "Komşu Meclisi ile Muratpaşa'mızda ortak iyiliği, Muratpaşalılık bilincini, komşu duyarlılığını, biz dilini, geleceği birlikte kurgulama heyecanını yükseltmek, kentimizin ortak mutluluğunu arttırmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA