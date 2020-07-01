Türkiye'nin ilk dev hobi köyü Gölbaşı'da kuruluyor
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Türkiye'nin ilk dev hobi köyü Gölbaşı'da kuruluyor

Atatürk'ün ölmeden önce 1937 yılında tasarladığı Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlayan 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi Gölbaşı'da hayata geçiyor.

Türkiye'nin ilk dev hobi köyü Gölbaşı'da kuruluyor
01.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:39

Atatürk'ün ölmeden önce 1937 yılında tasarladığı Türkiye'yi temelden kalkındırmayı amaçlayan 'İdeal Cumhuriyet Köyü' projesi Gölbaşı'da hayata geçiyor.

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği 'Hobi Köy' projesinin detaylarını paylaştı. 2 bin dönümlük alana kurulacak olan Türkiye'nin ilk yasal hobi köyünü hayata geçirmekten dolayı duydukları mutluluğu ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Çevre Şehircilik ve Tarım Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştireceğimiz projemiz sayesinde artık tarım arazileri yok olmayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında tasarlamış olduğu, Danimarka'nın Brondby şehrinde uygulanarak tüm dünyaya örnek olan fikrini gururla hayata geçireceğimiz anı iple çekiyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğal yaşama geri dönüşün öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu günlerde Gölbaşı'da kurulacak olan hobi köy ile bir ilke imza atacaklarını kaydeden Başkan Şimşek, "Seçim proje kitapçığımızda vurgulamış olduğumuz yaşayan köy projemizi hayata geçiriyoruz. Rol model oluşturarak Türkiye üzerinde bir ilk gerçekleştireceğiz. 2 bin dönümlük alan üzerine kurmuş olduğumuz hobi köyde vatandaşlarımız imarlı ve yasal hobi bahçelerine kavuşmuş olacaklar. Doğal yaşam, köy hayatı ve toprağı vatandaşlarımız ile buluşturacağız" dedi.

"Tarım arazileri yok olmayacak"

Hobi köy projesi ile tarım arazilerine sahip çıktıklarını aktaran Şimşek, "Tarım arazileri üzerine kurulan, imarsız, izinsiz olarak hayata geçirilen projeler vatandaşlarımızda mağduriyet oluşturuyor. Aynı zamanda yolsuz, elektriksiz olan bu yapılar vatandaşlarımızı güvensiz bir ortama da sürüklüyor. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşerek projemizin startını verdik. Köy kahvesi, köy meydanı, ahır, kümes gibi hayvanların besleneceği alanlar ile bostan alanları gibi birçok alanın da oluşturulacağı köyümüzde vatandaşlarımız doğal ortam ile buluşacak. Aynı zamanda pek çok sosyal alanı da yine Hobi Köy bünyesinde barındıracak" ifadelerini kullandı.

Birçok tarım arazisinin izinsiz yapılar sebebiyle kendi işlevini yerine getiremediğini de aktaran Başkan Şimşek, "Bu sayede tarım arazileri yok olmayacak. Çiftçimiz alanına kavuşacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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