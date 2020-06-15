Türkiye'nin ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor
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Türkiye'nin ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor

TÜRKİYE'de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda hala günde yaklaşık 4 bin test çalışılarak, sisteme giriliyor.

Türkiye'nin ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda, günde 4 bin test yapılıyor
15.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:55

 

TÜRKİYE'de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda hala günde yaklaşık 4 bin test çalışılarak, sisteme giriliyor. Şu anda ülke genelinde 65 şehirde 114 laboratuvarda çalışan personelin de eğitildiği ilk Covid-19 Laboratuvarı'na, DHA girdi.

Türkiye'de salgının başlamasıyla birlikte ilk Covid-19 testleri, Ankara'da bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'nda çalışıldı. Salgının yayılması ve artan test talebiyle birlikte aynı yerde Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına ek olarak Covid-19 Laboratuvarı oluşturuldu. Covid-19 şüphesiyle hastalardan alınan numuneler, bu laboratuvarda çalışılmaya başlandı. Daha sonra hastalığın yayılmasıyla tüm Türkiye'de laboratuvar sayısı artırıldı. Şu anda 65 ilde 114 laboratuvarda Covid-19 testleri yapılıyor. Bu laboratuvarlarda çalışan personel ve insan kaynağı da salgının başında Ankara'da kurulan ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda eğitilerek, şehirlere gönderildi. Türkiye'nin ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda hala günde yaklaşık 4 bin numune çalışılarak, hızlıca sisteme giriliyor.

'İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRDİK'

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kılıç, salgının başladığı dönemde ilk tanı kapasitesinin oluşturulmasıyla birlikte artan test talebini karşılayabilmek amacıyla hızlı bir şekilde Covid-19 Laboratuvarı'nı kurduklarını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, günde yaklaşık 4 bin numune çalışabilecek bir alt yapı hazırladıklarını ve bunun için 7/24 çalışacak ekipleri oluşturduklarını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, "Bizim kendi bünyemizde bir ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı var ve orası zaten bu testleri Çin'de salgının başladığı ilk günlerden itibaren yapabiliyordu. Ama artan kapasiteyi karşılayabilmek, aynı zamanda Türkiye'deki tüm illerde de Covid-19 çalışılabilmesi için gerekli fiziki alt yapı ve insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla burayı açmış olduk. Çünkü insanlar gelip bu merkezde bu testin nasıl çalıştığını öğrenip, gidip kendi illerindeki laboratuvarlarında; bu halk sağlığı laboratuvarı olabilir devlet hastanesi laboratuvarı olabilir ya da üniversite laboratuvarı olabilir, buralarda çalışıyorlar. Dolayısıyla 7/24 çalışan bir laboratuvar yapısını kurmuş olduk" diye konuştu.

'6 BİN ÖRNEK, 4 GÜNDE ÇALIŞILACAK'

Prof. Dr. Kılıç, Ankara ve bağlı illerde PCR ve antikor testi çalışmalarından sorumlu olduklarını ifade ederek, "Şuanda taramaların yoğunlaşmaya başlamasıyla oralardan gelen numuneler fazlalaştı. Taramalarda sağlık personelinin taranması, infaz koruma memurunun taranması, huzurevlerinde çalışan personelin ve sakinlerinin taranması olacak. Bu dönem içerisinde ülkedeki Covid-19'un genel durumunu değerlendirebilmek amacıyla bir çalışma planlandı. Onun da taramasını burada yapacağız. O da yaklaşık olarak 6 bin küsur örneğin 4 gün içerisinde çalışılması anlamına geliyor. Bu çalışma geçtiğimiz Çarşamba günü başladı. Tüm Türkiye'de 12 gün içerisinde tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaan ULU-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, - 


Kaynak: DHA

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