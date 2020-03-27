Türkiye'nin ilk "Coronathon"unda, e-sağlık platformu "Medibook" birinci oldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı sorunlara sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi çözümler üretmek hedefiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk Coronathon etkinliğinde, Teknopark İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Invenoa şirketi geliştirdiği Medibook projesiyle birinci oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı sorunlara sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi çözümler üretmek hedefiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk Coronathon etkinliğinde, Teknopark İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Invenoa şirketi geliştirdiği Medibook projesiyle birinci oldu.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, İstanbul Sağlık Kümelenmesi ve İTÜ Çekirdek gibi kuruluşların öncülüğünde 21-24 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin ilk Coronathon etkinliği düzenlendi.

Katılımcıların takımlar oluşturarak webinar oturumları ve mentor destekleriyle fikirlerini geliştirdikleri etkinliğe, bine yakın başvuru gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 30 kişilik jüri değerlendirmesinin ardından seçilen 12 proje çeşitli ödüllere layık görüldü.

"Hastaların ve doktorların sağlığı açısından kritik rol üstlenecek"

Teknopark İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Invenoa; geliştirdiği Medibook projesiyle birinciliği elde ede ederek 20 bin TL destek almaya hak kazandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle hastaneye gidemeyen ve kronik hastalığı/takibi olan kişilere uçtan uca bulundukları noktadan görüntülü olarak sağlık hizmeti sağlayan bir e-sağlık platformu olan Medibook, aynı zamanda karantinadaki hastaların da veri takibini yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Invenoa Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Bingül, şirket olarak Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine sosyal sorumluluk bilinciyle destek verdiklerini belirterek, Medibook projesinin hem hastaların hem de doktorların sağlığı açısından kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Kaynak: AA