Türkiye'nin ilk Coğrafi İşaretler Dergisi YÜciTA'dan

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA), Türkiye'nin ilk Coğrafi İşaretler Dergisini yayınladı.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA), Türkiye'nin ilk Coğrafi İşaretler Dergisini yayınladı. "YÜciDER-Gİ" adını taşıyan ve yılda iki defa çıkarılması öngörülen dergi, Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki yayınların kısıtlı olması nedeniyle yaşama geçirildi.

İlk sayının heyecanını yansıtan YÜciDER-Gİ 465 sayfa ve yedi ana bölümden oluşuyor. Coğrafi işaretlerin tüm boyutlarıyla tanıtıldığı, içinde Avrupa Birliği ve Türkiye uygulamalarının da yer aldığı dergide yabancı yazarlar da bulunuyor. YÜciDER-Gİ sayfalarında Türkiye ve yurt dışında ünlü tam 17 coğrafi işarete de yer veriyor. Dergi YÜciTA'nın coğrafi işaretlerdeki uzun soluklu yol haritasını okuyucusuyla paylaşan anlamlı görsellerle son buluyor.

YÜciDER-Gi, kamuoyunda coğrafi işaretlerle ilgili farkındalık ve konuyla ilgili Türkiye ve Avrupa Birliği uygulama ve gelişmelerini yakından izleyen bir araştırma ve bilgi platformu oluşturmayı amaçlıyor. Coğrafi işaretlerin disiplinlerarası bir konu olması nedeniyle dergide yayınlanan çalışmalar ekonomi, tarım, hukuk, kültür, gıda, biyoloji, çevre, gastronomi ve turizm gibi çeşitli alanlardan oluşuyor. Derginin hedef kitlesi coğrafi işaretler konusunda çalışan tüm kamu ve özel kuruluşlar. Bu bağlamda, Tarım ve Orman, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Üniversiteler ve Kalkınma Ajansları, TOBB, Oda ve Borsalar, Belediyeler, Kooperatif ve Üretici Birlikleri, Vilayet ve Kaymakamlıklar ön sıralarda yer alıyor. Bunları; basın ve yayın organları, gazeteciler ve mesleki profilleri çok değişik ve zengin bir okuyucu kitlesi izliyor.

Alanında Türkiye'nin halen en önemli Sivil Toplum Örgütü olan YÜciTA, ülkemizde ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulabilmesi için çaba harcayan gönüllü bir araştırma ağı ve kökenleri 1995 Barcelona Zirvesi'ne kadar iniyor. Türkiye'nin eşsiz "Yöresel Ürünler Potansiyeli"nin ancak kurulacak "Türkiye Coğrafi İşaretler Enstitüsü" ile değerlendirilebileceğine inanan YÜciTA bu konuda yoğun çaba harcıyor. YÜciTA'nın temel paydaşı coğrafi işaretler alanında sektörde öncü çalışmalar yapan Metro Türkiye. YÜciDER-Gİ de Metro destekleriyle çıkarken, bu iki farklı kurumun anlamlı işbirliğinden Türkiye'nin ilk Coğrafi İşaretler Dergisi doğdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı