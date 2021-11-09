Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi.

SİİRT (İHA) - Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tesis inşaatında incelemelerde bulundu.

Lineer Metal AŞ tarafından Türk-Katar iştirakiyle Siirt Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi 20 Kasımda açılacak. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde yapım inşaatı devam eden Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek Lineer metal çinko fabrikası inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Tesis inşaat çalışmaları hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, yatırım bedeli 102 milyon dolar olarak belirlenen Türkiye'deki en büyük çinko yatırım tesis inşaatının bitme aşamasında olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinde sona gelindi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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