Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar
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Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar

12.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:48

Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar Bülent Ecevit Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu-263 takımı; ürettiği ve Türkiye'nin en küçük cep uydu olma özelliğine sahip Grizu-263A cep uydusunun maketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı.

Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar

ZONGULDAK - Bülent Ecevit Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu-263 takımı; ürettiği ve Türkiye'nin en küçük cep uydu olma özelliğine sahip Grizu-263A cep uydusunun maketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı.

Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisinin isminin yer aldığı Grizu-263 takımını kuran mühendislik fakültesi öğrenciler, Türkiye'nin en küçük ilk cep uydusunu üretti. Grizu-263 takımı uzaya fırlatılacak olan cep uydusunun maketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı. Uydu hakkında Bakan Selçuk'a bilgiler aktaran Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, uydunun birebir maketi ve özellikleri hakkında bilgiler aktardı.

Öte yandan, Eren Eneji Meslek Lisesi'nin ürettiği el dezenfektanı ve kolonyaların bulunduğu sergi hakkında bilgiler alan Bakan Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları adlı programa katıldı.

Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar
Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar
Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar
Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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