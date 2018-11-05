Türkiye'nin İlk Canlı 5g Deneyimi Turkcell ve Samsung'da

Turkcell, Türkiye'nin ilk canlı 5G deneyimine Samsung Electronics Türkiye iş birliğiyle imza attı.

Turkcell ve Samsung, 5G'yi deneyimletmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

5G teknolojisi, Turkcell altyapısı ve Samsung'un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde Türkiye'de ilk kez Turkcell'in kurduğu canlı deneyim alanlarında hayat buldu.

26 GHz frekansı üzerinden Samsung'un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Turkcell'in altyapısı ile birleşince konuklar, etkinlikte yer alan 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanlarında ilk kez 5G ile tanık olma fırsatı buldu.

"Hedefimiz açık; Türkiye'nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkeler arasında yer alması"

Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak, Türkiye'de yine bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "5G alanında Türkiye'nin söz sahibi olması ve en yeni teknolojilerin Türkiye'de de hayat bulması için uluslararası teknoloji devleriyle iş birliklerimize devam ediyoruz." dedi.

Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bugün burada yaşattığımız ilk canlı 5G deneyimi, şubat ayında Güney Kore'de Samsung ile imzaladığımız iş birliği protokolünün hayata geçmiş olan somut bir örneği... Bugün burada 5G ile müşterilerimiz için son nesil yüksek hızda kablosuz erişimin artık mümkün olduğunu gösterdik. Hedefimiz açık; Türkiye'nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkeler arasında yer alması..."

Turkcell'in tüm Türkiye'ye bugün dünyada mümkün olan en hızlı mobil şebekeyi kurduğunu aktaran Terzioğlu, "5G sadece bir haberleşme teknolojisi değil, topyekun dönüşümün, otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesinin ve Sanayi 4.0 dönüşümünün temeli." şeklinde konuştu.

Tüm çabalarının teknoloji tüketen değil, üreten ülke konumuna gelebilmek olduğunu vurgulayan Terzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yönde yapılan tüm yatırım ve iş birliklerini çok önemsiyoruz. Samsung ile böylesine önemli bir ilke imza atmaktan ötürü çok mutluyuz. İş birliğimiz tüm verimliliğiyle devam edecek.

Türkiye olarak şunu görmemiz lazım; sabit ve mobil internet altyapısı ve servisleri bir lüks tüketim hizmeti değildir. İnsanların temel yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha önemlisi ekonomimizi uluslararası rekabete hazırlayacak temel gereksinimlerdir. Bu yüzden bir çağrıda bulunmak istiyorum; ne sabit internet yatırımlarını yaparken harcadığımız her 1 liranın 50 kuruşu geçiş paralarına ne de mobil internet yatırımlarını yaparken yatırdığımız her 1 liranın yarıdan fazlası spektrum'a, hava parasına gitsin. Türkiye'nin bu teknolojilere ihtiyacı var. Daha da önemlisi Türkiye'nin bu teknolojilere en kısa zamanda ihtiyacı var. Telekom, bugün teşvik almayan tek sektördür. Teşvik istemiyoruz ama hiç olmazsa yaptığımız yatırımların amacına en uygun şekilde, en hızla hayata geçeceği bir ortamı yaşatalım, var edelim."

"Gelecek nesil teknolojiler konusundaki çalışmalarımız sürecek"

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim de Türkiye'nin gelişmiş teknolojilere sahip olma amacıyla hayata geçirdiği fikirlere, Turkcell ile gerçekleştirdikleri ortaklık örneğinde görüldüğü şekilde destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Samsung'un küresel düzeyde attığı adımlarla pekişen 5G teknoloji birikimini Türkiye'deki son kullanıcılarla buluşturmak için bugün Turkcell ile birlikte önemli bir adım attık." dedi.

Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise pek çok ilkle dünyanın sayılı operatörlerinden biri olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Geleceğin teknolojileriyle daha kaliteli bir şebeke deneyimi sunma çabasındayız. 4,5G altyapımızı kurarken, geleceği yani 5G'yi düşündük ve buna uyumlu bir sistem kurduk. Üstün altyapımız 5G'yi ülkemizde mümkün kılıyor. Samsung gibi teknoloji devleriyle yaptığımız iş birlikleri sayesinde gelecek nesil teknolojiler konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Bugün burada tüm konuklarımızla 5G'yi deneyimlemek, bu yolda atılmış olan çok önemli bir adımdır."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise bilgiye sahip olan ve analiz edenlerin dünyayı da yönettiğini belirterek, "Bilgi çağı hızlı erişim gerektiriyor. Bakıyoruz ki günümüzde en büyük şirketler telekomünikasyon şirketleri... Bugün de dünya devlerinden ikisi ile beraberiz. Bu projede katkımızın olması mutluluk verici. Üniversitemizde gerek sektöre kaliteli insan gücü yetiştirme gerekse altyapı ve teknoloji çalışmaları son hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

5G ile en yeni teknolojiler denendi

Verilen bilgiye göre, 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde fiber kablo altyapısının bulunmadığı ev ve iş yerlerinde, yüksek kalitede Gigabit bağlantı hızlarına ulaşılabiliyor.

Turkcell Maltepe Plaza ve Kadıköy'ün yanı sıra yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi için Turkcell'in yürüttüğü üniversite iş birlikleri kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de denenen Samsung'un 5G Kablosuz Erişim Teknolojisi, esnek ve hızlı uygulanan bir çözüm olması açısından da öne çıkıyor.

Samsung, şubat ayında, 5G radyo (erişim birimi ve sanallaştırılmış RAN), 5G yönlendiriciler ve gelecek nesil çekirdekten oluşan dünyanın ilk tamamen ticari 5G FWA çözümlerini tanıtmıştı.

Güney Koreli teknoloji devi, ilk ticari ASIC tabanlı 5G modemlerini ve RFIC'lerini kendi teknolojilerini kullanarak geliştirdi.

5G FWA çözümleri, son kullanıcıların fiber optik kablo döşemeden gigabit hızında geniş bant servislerine sahip olmalarını sağlayacak.

Samsung tarafından, ağustos ayında yapılan açıklamada 5G, yapay zeka, otomotiv elektroniği ve biyolojik ilaçlar gibi gelişmekte olan teknolojiler için gelecek 3 yıl içinde 22 milyar dolar yatırım yapacağı duyurulmuştu.

İstanbul Maltepe'deki Turkcell binasında hayat bulan 5G ile davetliler; teknolojiyle gelinen en ileri noktaları canlı olarak deneyimleme imkanı yakaladı. UHD Yayın İzleme standında ultra yüksek çözünürlüklü yayınları 5G ile kesintisiz izleyebilen davetliler, bulut üzerinden oyun oynama deneyimi ile en gelişmiş oyunları 5G ile oynamanın keyfini çıkardı.

Davetliler ayrıca, 360 derece çekim yapabilen kameralar ile 5G üzerinden kesintisiz canlı yayının da yapıldığı deneyim alanında sanal gerçekliğin 5G ile geldiği boyutu da deneyimledi.