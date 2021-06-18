Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
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Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası, kademeli normalleşmeyle ziyaretçilerine yeniden kavuştu.

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası, kademeli normalleşmeyle ziyaretçilerine yeniden kavuştu.

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ile 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olarak da dikkati çekiyor.

Dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen tarihi ilçede yer alan, 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı teras, salgından önce yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin turisti ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bir süre sessizliğe bürünen cam seyir terası, kademeli normalleşme sonrası kısıtlamaların gevşetilmesiyle ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Cam terasın işletmecileri, yeniden eski günlere dönmeyi umut ediyor.

"Misafirlerimizi cam terasımıza bekliyoruz"

Terasın İşletme Müdürü İbrahim Ethem, AA muhabirine, Safranbolu ilçesinde bulunan terasın dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise ilk cam terası olduğunu anımsattı.

Salgın nedeniyle bir süre kapalı kaldıklarına dikkati çeken Ethem, "Kademeli normalleşmeyle misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Bundan çok mutluyuz, memnunuz." dedi.

Ethem, yaz sezonu boyunca yoğunluk yaşanacağına inandıklarını belirterek, "Kovid-19'un azalmasıyla misafirlerimiz, müşterilerimiz, turistlerimiz gelmeye başladı. İnşallah kademeli şekilde bu devam edecektir, temennimiz bu. Bütün misafirlerimizi cam terasımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı
Türkiye'nin ilk cam seyir terası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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