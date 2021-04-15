Türkiye'nin ilk biyotasarım takımından bir atölye daha!
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Türkiye'nin ilk biyotasarım takımından bir atölye daha!

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Türkiye'nin ilk biyotasarım takımından bir atölye daha!

Türkiye Biyotasarım Takımı ile Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (EBİLTEM-TTO) iş birliğinde gerçekleştirilen "6. Biyotasarım Atölyesi" çevimiçi olarak başladı.

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"İklim Değişikliği ve Afetle Mücadelede Biyotasarım" teması ile yapılan atölye; biyotasarım hakkında farkındalık oluşturmayı, farklı bilim dallarında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmeyi, üretici ve yaratıcı bir tartışma ortamı sunmayı, biyotasarıma ilgi duyan genç araştırmacılara yol göstermeyi amaçlıyor.

Farklı meslek disiplinlerinden katılımcıların birikimlerini paylaşarak, zengin bir fikir platformu oluşturmayı hedefleyen atölye; mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım, tekstil tasarımı, moda tasarımı, kentsel tasarım ve planlama, biyomühendislik, biyoloji, kimya ile genetik, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar, çevre ve inşaat mühendisliğibölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri başta olmak üzereçok sayıda katılımcı ilgi gösterdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Fıstıkoğlu'nun"İklim Değişikliği ve Afetler" başlıklı sunumuyla başlayan atölye, TBT Kurucu Üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. T. Didem Altun ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Şendemir'in "Biyotasarım Ekseninde Açılımlar" ileDokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Feyzal Özkaban'ın "Türkiye Biyotasarım Atölyeleri" başlıklı sunumlarıyla devam etti. Program kapsamında çalışma grupları da oluşturuldu.

Biyotasarım; doğayı inceleyip, sentezleyerek; kullanışlı, doğa dostu, uzun ömürlü ve insan sağlığına zarar vermeyen ürün ve süreçler üzerinde düşünen bir çalışma alanı olarak biliniyor.Sadece doğadan esinlenmeyi değil, canlı organizmaların mimarlık ve mühendislik alanında kullanımını kapsayan bir alan olan biyotasarım; biyoteknolojik yöntemlerle doğadan ilham alan ve doğayla birlikte üretilen tasarım ve materyallerin kullanımı hedefleniyor.

Ortak bir araştırma, çalışma ve proje geliştirme platformu olanTBT, Mayıs 2016'da resmi bir "Disiplinlerarası Ortak Çalışma Protokolü" çerçevesinde Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hayata geçirildi. Türkiye'nin ilk resmi Biyotasarım Takımı olarak öncü bir konumda olan TBT, bir yandan akademik alanda çalışmalarını sürdürürken; bir yandan da tasarım, mimarlık ve çeşitli mühendislik alanlarında farklı girişimleri yürütüyor. TTBT faaliyetlerindeinterdisipliner ilişkileri esas alıyor.

"6. Biyotasarım Atölyesi" 20 Nisan 2021 tarihinde tüm gün, grup çalışmaları ve sunumlar ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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