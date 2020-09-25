Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı listesinde Güneydoğu'dan 84 firma

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı'nda açıklanan ilk 1.000 listesinde Gaziantep'ten 70, Kahramanmaraş'tan 9 ve Mardin'den 5 firma yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı'nda açıklanan ilk 1.000 listesinde Gaziantep'ten 70, Kahramanmaraş'tan 9 ve Mardin'den 5 firma yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı'na katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, kitapçıkta yer alan ilk bin ihracatçı listesinde Gaziantep'ten 70, Kahramanmaraş'tan 9 ve Mardin'den 5 firmanın yer aldığını açıkladı. Başarılı ihracatçıları kutlayan Kileci, 2023 hedeflerine ulaşmak için Güneydoğu ihracat ailesinin var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törende listeye giren firmalar ödüllendirilirken, Başkan Ahmet Fikret Kileci 2019 yılının zorlu geçtiğini ancak Güneydoğulu ihracatçıların bu yılı rekorlarla kapattığını ifade ederek listede yer alan firmaları kutladı. 2019 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden önceki yıla oranla yüzde 5,3'lük artışla toplam 8 milyar 919 milyon 203 bin dolarlık ihracat kayda alındığına dikkat çeken Başkan Kileci, 2020 yılında da belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için ihracat ordusunun var gücüyle çalıştığını ifade etti. Kileci yaptığı değerlendirmede, "Bugün Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın teşrifleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı basın lansmanı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Gaziantep'ten 70, Kahramanmaraş'tan 9 ve Mardin'den 5 olmak üzere; Bölgemizden listeye toplam 84 firma girmiştir. Ayrıca belirtmek isterim ki Gaziantep firma sayısı ile ilk bin listesinde yer alan 3. şehir oldu. Listeye girerek bizleri gururlandıran ihracatçı firmalarımızı yürekten kutluyorum. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak tüm imkanlarımızla ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2019 yılında gösterilen bu yüksek başarının 2020 hedeflerine de olumlu yansıyacağına inancımız sonsuzdur" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı