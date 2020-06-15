Türkiye'nin ilk belediye bilim üssü: Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi
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Türkiye'nin ilk belediye bilim üssü: Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi

Türkiye'nin ilk belediye bilim üssü: Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Buca'da ücretsiz akademik eğitim Buca Belediyesi, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi ile Türkiye'nin ilk akademik eğitim veren belediyesi oldu.

15.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:01

Türkiye'nin ilk belediye bilim üssü: Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi

Buca'da ücretsiz akademik eğitim

İZMİR - Buca Belediyesi, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi ile Türkiye'nin ilk akademik eğitim veren belediyesi oldu. Bilim ve sanat alanında gelecek vaat eden öğrencilere ücretsiz eğitim veren merkez, genç cevherlere proje üretme imkanı sağlayarak uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmelerinin yolunu açıyor. BUCA IMSEF adlı yarışma da düzenleyen merkez, ekim ayında 42 ülkeden lise öğrencisini bilim ve sanat alanında projeleriyle Buca'da ağırlayacak.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak, gençlerin içindeki cevherleri gün yüzüne çıkaran Buca Belediyesi, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezini kurarak genç bilim insanlarını Türkiye'ye kazandırıyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın Köy Enstitülerini yeniden canlandırma hedefiyle kurulan merkez, adını Türkiye'nin ilk köy enstitülerinden birisi olan Buca'daki Kızılçullu Köy Enstitüsünden aldı.

Türkiye'nin ilk belediye bilim üssü

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi içerisinde ücretsiz olarak hizmet veren merkez, Türkiye'de ilk kez yerel yönetim tarafından akademik düzeyde eğitim veren bir bilim üssü oldu. Özellikle lise çağındaki gençler başta olmak üzere her yaş grubundan gencin içindeki cevheri gün yüzüne çıkaran merkez, verdiği bilimsel ve sanatsal eğitimle geleceğin sanatçılarını ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyor. Gençler, bilim ve sanat merkezinde aldıkları akademik eğitimle inovatif projeleri hayata geçirerek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme imkanı bulacak.

Çocukların keşfedilmemiş ruhu keşfediliyor

Projenin Buca'da bilim ve sanata gönül veren gençlere Milli Eğitim müfredatı dışında akademik eğitim verdiğini ifade eden Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Sorumlusu ve Eğitim Danışmanı Ümit Karademir, "Bizim buradaki amacımız çocuklarımızın içindeki keşfedilmemiş ruhu keşfetmek. Onları ilgi alanları doğrultusunda, seçecekleri meslekleri daha severek yapmalarını sağlamak istiyoruz. Dünyada ve ülkemizde bilimsel çalışmalar maalesef üniversite ve üniversite üstü seviyede. Türkiye'ye baktığımızda da teknolojik alanda alınan patent sayısı çok çok az. Oysa bizim dünyayla yarışmamız, insanlık için iyi işler yapmamız gerekiyor. Bu yeteneklerin bilimle ürettiği projeleri doğru sonuçlandırıp, patent almamız gerekiyor ki ülkemiz bu şekilde sanayileşsin ve gelişsin. İşte bu eksikliği biz bir nebze de olsa kendi öğrencilerimizle Buca'da telafi etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

15 yaşında uluslararası alanda yabancı dilde makaleleri yayınlanacak

Birbirinden yetenekli çocukların kendini dünya çapında tanıtma imkanı sağladıklarını dile getiren Karademir, "Çocuklarımız daha 14, 15 ve 16 yaşlarında uluslararası alanda yabancı dilde makaleleri yayınlanacak. Aynı zamanda İngilizceleri gelişecek, ekip çalışma ruhları oluşacak, etik kuralları öğrenecekler. Dolayısıyla biz bu gençlerimize daha üniversiteye gitmeden akademik çalışmayı öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Merkez tarafından BUCA IMSEF adıyla hayata geçirilen uluslararası bilim ve sanat yarışması hakkında bilgi veren Karademir, "BUCA IMSEF isimli yarışmamız fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, enerji, bilgisayar, matematik ve piyano alanında gerçekleştirilecek. Bu çalışmada Türkiye'de ve uluslararası düzeyde lise öğrencilerini online başvuru ile alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından onaylı bu çalışmada, 42 dünya temsilciliğiyle hizmet veriyoruz. Rusya'dan Çin'e, Endonezya'dan Amerika'ya kadar ülkemizi BUCA IMSEF adıyla temsil ediyoruz. Her alanda uzman akademisyen jürilerimiz var. Şu ana kadar başvurularımız tamamlandı. Jürilerimiz projeleri online olarak seçme aşamasında. 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Buca'da çok güzel bir organizasyona imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlerden merkeze tam not

Merkezde eğitim alan birbirinden yetenekli öğrenciler ise geleceğin bilim insanı ve sanatçısı olma hayaliyle çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Asil Söylev, şöyle konuştu:

"Okulda bilim adına kısıtlı bir eğitim alıyoruz. Okul derslerimize ayrılan vakitten bilime vakit kalmıyor. Burada okul derslerimizin dışında farklı bilim alanlarında dersler alıyoruz. Girişimcilik, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda eğitimler alıyoruz. Bu eğitimleri kullanarak ülkemizi Buca olarak farklı alanlarda temsil etmeyi düşünüyoruz."

İleride Türkiye'yi sanatıyla temsil etmek isteyen Buca Sevgi Ferit Akın Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Duygu Şenkaya ise "Okullarımızda bize verilmeyen bir eğitimi, burada alma imkanı buluyoruz. Burada müzik alanında her alanda bilgi alabilme imkanı buldum. Piyano eğitimi alarak ileride başarılı bir sanatçı olmak, ülkemi ileride Fazıl Say gibi temsil etmek istiyorum. Bu çalışmada da merkezin çok büyük bir katkısı olacak" sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin ilk belediye bilim üssü: Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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