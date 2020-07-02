Türkiye'nin ilk bebek pengueni İstanbul Akvaryum'da dünyaya geldi
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Türkiye'nin ilk bebek pengueni İstanbul Akvaryum'da dünyaya geldi

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da Türkiye'nin ilk bebek gentoo türü kutup pengueni 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

02.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:02

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da Türkiye'nin ilk bebek gentoo türü kutup pengueni 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yakın tehdit altında olan gentoo cinsi kutup penguenlerini "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi" programı kapsamında, 2016 yılında Valensiya Oceanographic Akvaryum'undan evlat edinmişti. İstanbul Akvaryum'da dünyaya gözlerini açan kutup (gentoo) türü bebek penguen TC kimliği taşıyacak. Bebek penguenin 100 gram ağırlığında ve 38 günlük kuluçka döneminin ardından sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Yavru penguen, annesi ve babası 2 saat aralıklarla günde 5 defa besleniyor.

"TÜRKİYE'DE DOĞAN İLK GENTOO TÜRÜ KUTUP PENGUENİ DÜNYAYA GELDİ"

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Türkiye'de doğan ilk gentoo türü kutup pengueni İstanbul Akvaryum 'da dünyaya geldi. Tabi bebeğimiz dünyaya geldiği için çok mutluyuz. 2016 yılında Valensiya Akvaryumu'nda korunma altındayken "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı" kapsamında evlat edinmiştik. Minik penguenimizin doğum haberi, bize dünya genelinde gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve devam ettirilmesi anlamında yüzümüzü güldüren bir sebep oldu. Cinsiyetimiz belli değil 6 ay sonra kan örneği alıp yurt dışına göndereceğiz. 6 ay sonra tüy değişimi sırasında alınacak kanla birlikte cinsiyetini öğrenmiş olacağız. İsmine ise Türkiye'de doğan ilk gentoo türü kutup pengueni olduğu için buna halkımızın karar vermesini istedik ve bir anket çalışması yapmayı planlıyoruz. Ama biz Türkiye'ye özgü bir isim olsun diye lokum ismi koymak istedik. 100 gram ağırlığında ve hem annesi hem de babası tarafından günde 5 kere 2 saat aralıkla besleniyor. Akvaryumda şuan 23 penguenimiz var. Yeni doğan penguenimiz ile 24 oldu. Diğer penguenlerde yavru penguen için hiçbir tehlike oluşturmuyor" dedi.

(Sümeyye İnal - Armağan Yılmaz/İHA)

Türkiye'nin ilk bebek pengueni İstanbul Akvaryum'da dünyaya geldi

Kaynak: İHA

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