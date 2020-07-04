Türkiye'nin ilk bebek 'Kutup Pengueni' İstanbul Akvaruym'da Dünyaya geldi
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Türkiye'nin ilk bebek 'Kutup Pengueni' İstanbul Akvaruym'da Dünyaya geldi

100 gram ağırlığında Dünyaya gelen bebek penguen annesinin kanatları altında yeni doğacak arkadaşlarını bekliyor

Türkiye'nin ilk bebek 'Kutup Pengueni' İstanbul Akvaruym'da Dünyaya geldi
04.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:38



İstanbul Akvaryum, 4 nesildir türleri Valensiya Akvaryumu'nda korunma altındayken "Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi Programı" kapsamında 23 pengueni evlat edinmişti. Böylece penguen neslinin sürdürülmesi, dünya genelinde gentoo penguenlerinin nesillerinin korunması ve devam ettirilmesi çalışmalarına büyük bir katkı sağlanıyor.



Kaynak: Snob Magazin

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