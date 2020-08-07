Türkiye'nin ilk Ay Yıldız camisi cuma namazıyla ibadete açıldı Mimarisiyle dikkat çeken ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Ay Yıldız cami bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Mimarisiyle dikkat çeken ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Ay Yıldız cami bugün cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

Sivas'ta 2017 yılında yapımına başlanan Ay Yıldız cami Türkiye'de ilk Ay Yıldız görünümlü cami olma özelliği taşıyor. Mimarisiyle dikkat çeken cami 7 bin metrekarelik alana inşa edildi. Caminin yıldız şeklindeki kapalı bölümü 3.500 kişinin, hilal şeklindeki avlu bölümü ise 5.000 kişinin namaz kılmasını sağlıyor. Ramazan Bayramı'nda açılması beklenen Ay Yıldız caminin Korona virüsü salgını nedeniyle açılışı ertelenmişti. Sivas Belediyesi ve hayır severlerin desteği ile Yukarı Tekke Mezarlığı içerisine inşa edilen cami düzenlenen tören ve cuma namazıyla bugün itibariyle ibadete açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören, Ay Yıldız caminin yapımını anlatan video gösterisiyle devam etti. Sosyal mesafe ve maske kuralının dikkat edildiği törende protokol konuşmaları yapıldı. Cuma namazının kılınmasıyla tören sona erdi.

Ay Yıldız cami kentteki cenaze trafiğini azaltacak

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Geride bıraktığımız Kurban Bayramının hemen arifesinde Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin emaneti olan Ayasofya caminin 86 yıllık esaretine son verilmiş ve milletimizin yüreğinde kanayan bir yara olan Ayasofya hasreti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla vuslata ermiştir. Allah kendisinden ve emek veren herkesten razı olsun. Bu kavuşmanın sevincini yaşadığımız şu günlerde Sultan Şehir Sivas'ımızda da hem işlevselliği hem de mimarisiyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan Ay Yıldızlı caminin ibadete açılıyor olması bizleri ve hemşerilerimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Şanlı bayrağımızın Ay Yıldızlı motifleriyle inşa edilmiş olan bu cami mimarisiyle gelecek nesillerimize miras bırakabileceğimiz nadide bir eser olacaktır. Bunu yanı sıra şehir merkezinde ki cenazelerde özellikle Ulu cami ve diğer camilerde oluşan trafik yoğunluğunun da önüne geçilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılında bu caminin temellerini atan ve şehrimize kazandırılmasında büyük emeği olan önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Sami Aydın beyle ekibi başta olmak üzere o günden bu güne katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hassaten bu eserin o günden bu güne kadar buraya gelmesine maddi ve manevi katkı sağlayan isimsiz onlarca hayırseverimize ayrıca teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Ay Yıldız camide ilk cuma namazı

Sivas Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında, caminin yapımında emek ve destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Bugün Sivas'ımızda güzel bir caminin güzel bir mescidin açılışını yapıyoruz. Tabi bunun bir çok anlamı da var. Nasıl İstanbul dendiğinde Ayasofya akla geliyor, Ankara dendiğinde Kocatepe, Bursa dendiğinde Ulu cami geliyorsa Sivas'ımızda yine Ulu camimiz var bundan sonra bir de Ay yıldız cami akla gelecek. Dolayısıyla bu işe destek veren, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki çok daha görkemli, çok daha geniş katılımlı bir program icra etseydi ama. Başkanımızla dün yaptığımız istişare de hakikaten çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir zaman dilimi. Biliyorsunuz pandemi dönemi. Böyle hayırlı bir iş yaparken bir vebale girmemek adına çok dikkatli tertipli ve çokta yoğunluk oluşturmadan güzel camimizi hizmete alalım dedik. İlk cuma namazı programı icra edelim dedik. Ben hayırseverlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Omuz omuza verdiler" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA