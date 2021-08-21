Türkiye'nin ilk antik kent kısa film festivali başladı!

İlklerin kenti Aizanoi, Türkiye'nin ilk antik kent kısa film festivaline ev sahipliği yaptı.

İlklerin kenti Aizanoi, Türkiye'nin ilk antik kent kısa film festivaline ev sahipliği yaptı. Festival, muhteşem bir gala gecesiyle başladı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Zeus Tapınağı'nda unutulmaz bir konsere imza attı. Kütahya Valiliği himayesinde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı (ASİFSAD) tarafından düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali; dünyanın ilk borsası ve en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde gala gecesi ve ödül töreniyle başladı. Zeus Tapınağı bahçesinde düzenlenen festivale; Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kütahya Valisi Ali Çelik'in eşi Nezihe Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ASİFSAD Başkanı Bülent Cebeci ile yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe protokol üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde ilk olarak protokol ve basın mensuplarına Zeus Tapınağı Galerisi'nde finale kalan filmlerin gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından Solo Halk Dansları Yarışması Türkiye birincisi Yusuf Türkel de zeybek gösterisi sundu. Saatler 20. 00'yi gösterdiğinde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahneye çıktı. Tarihi atmosferde gerçekleşen konser TRT Müzik ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluştu. Senfonik ve rock müziğin buluştuğu sıra dışı ve keyifli konserde davetliler unutulmaz bir gece yaşadı. Konserin ardından finale kalan filmlerin ödül töreni yapıldı. Törende konuşan Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kastamonu'daki görevi nedeniyle geceye katılamayan Kütahya Valisi Ali Çelik'in selamını iletti. "ASIL HEDEFİMİZ: ULUSLARARASI TANITIM" Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Güney "Aizanoi Antik Kenti ve Türk sinemasının bilge yönetmeni Kütahyalı Ahmet Uluçay'ı bir araya getirerek böyle bir tanıtım düşündük. Amacımız sadece turist çekmek değil. Asıl hedefimiz: dünya mirası olan bu eserleri sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda tanıtmak. Bu bir kültür, insanlığın ortak mirası ve herkes bundan haberdar olsun istiyoruz" dedi. Aizanoi Kısa Film Festivalinde En İyi Kurmaca Film kategorisinde; Abdullah Şahin'in Hem Nefes birinci, Umut Alaz Kökçü'nün En İyi Kadın Oyuncu ikinci, Halil İbrahim Kaplan'ın Mutluluk Bakanlığı üçüncü oldu. En İyi Yerli Belgesel kategorisinde; Fatih Ertekin'in Yaylacı, Mevlüt Karabulut'un Duande ikinci, Cihan Emre Zengin'in Çay Var İçersen üçüncü oldu. En İyi Yabancı Kısa Film kategorisinde ise Khalil Allah Feligha'nın 2030 birincilik aldı. En İyi Yabancı Belgesel Film ödülü Survıval and School filmiyle Ilir Kabashi'ye giderken, Ahmet Uluçay Özel Ödülü Güzel Havalar filmiyle Okan Akgün'ün oldu. Ödüller, Vali Vekili Mustafa Güney ile protokol üyeleri tarafından verildi. Türkiye'nin ilk antik kent kısa film festivali 22 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: Habermetre