Türkiye'nin ilk 'Alevi lisesine' yönelik tepkiler farklı: Asimilasyon mu kazanım mı?

Türkiye'nin ilk 'Alevi lisesine' yönelik tepkiler farklı: Asimilasyon mu kazanım mı?

İstanbul Halkalı’da özel sektör finansmanıyla kısa süre önce temelleri atılan ve 600 öğrenci kapasitesiyle Eylül ayında eğitim-öğretim dönemine başlayacak olan “Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi” farklı tepkiler almaya devam ediyor.

06.08.2019 07:39
Türkiye'nin ilk 'Alevi lisesine' yönelik tepkiler farklı: Asimilasyon mu kazanım mı?

İstanbul Halkalı'da özel sektör finansmanıyla kısa süre önce temelleri atılan ve 600 öğrenci kapasitesiyle Eylül ayında eğitim-öğretim dönemine başlayacak olan "Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi" farklı tepkiler almaya devam ediyor.

Kimi kesimlere göre, söz konusu model, bilimsel ve laik eğitim modeline aykırı olup, Alevilere yönelik olarak yürütüldüğü iddia edilen asimilasyon politikalarının ve eğitimin dinselleştirilmesinin bir uzantısı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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