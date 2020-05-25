Türkiye'nin ilk Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkye'nin ilk "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı"nın geliştirildiğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkye'nin ilk "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı"nın geliştirildiğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli çocuklar için Türkiye'nin ilk "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı" geliştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Çalıştayı kapsamında, gelişimi risk altında olan veya hafif, orta, ağır düzeyde engelliliği bulunan çocuklarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, izleme ve takip mekanizmalarının belirlenmesi için yaptığımız çalıştay yol haritamız olacak" diye konuştu.

Risk tespitinde aile, çocuk ve toplumsal risklerin birlikte ele alınacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Erken müdahale ile ilgili göstergelerin oluşturulması ilk olarak yapacaklarımız arasında" dedi.

Erken müdahaleden sorumlu kurumlar arasında işlevsel bir ortak veri tabanı oluşturmayı da hedeflediklerini söyleyen Selçuk, erken müdahaleden sorumlu kurumların bir arada çalıştığı sistematik ve bütüncül bir mekanizma kurulması için çalışmaları başlattıklarını ifade etti. Selçuk, ayrıca eğitim boyutunu da ele alıklarını ve bu konuda da çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarına "erken müdahale ve aile temelli yaklaşımlara yönelik derslerin" eklenmesi için YÖK ile görüştüklerini belirtti.

Bakanlık, ASDEP uygulaması kapsamında yapacağı hane ziyaretlerine erken müdahale programlarında etkin rol oynayacak şekilde işlevsellik kazandırılma çalışmalarına da başlayacak. Erken müdahale kapsamında değerlendirilen bebeklerin ailelerini desteklemeye yönelik 2019 yılında hayata geçirilen Gündüz Bakım Evlerinin niteliği de arttırılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA