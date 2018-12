Türkiye'nin İlk 'Aile Kart'ı Van'da Tanıtıldı

Van'da 2017 yılında kurulan Aile Danışma Merkezi, Türkiye'nin ilk 'Aile Kart' projesini basına tanıttı.

Bir kafede düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Aile Danışma Merkezi Müdürü Fidan Akın Demir, merkezin 2017 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğünün onayı ile kurulduğunu hatırlatarak, "Merkezimiz Van'da ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Merkezimizde bir klinik psikolog ve bir de aile danışmanı hizmet vermekte olup, isteğe bağlı olarak bay ve bayan 2 psikolojik danışman daha çalışmaktadır. Merkezimiz; 3 görüşme odası, müdür odası, çocuk oyun odası, konferans salonu, bekleme salonu, mutfak ve arşiv gibi kullanım alanlarından oluşmaktadır" dedi.

Merkezde verilen hizmetlerle ilgili kısaca bilgilendirmede bulunan Aile Danışmanı Fatma Parlar ise merkezde beş farklı alanda hizmet sunulduğunu dile getirerek, "Bu hizmetler; bireysel psikolojik danışma hizmetleri, evlilik ve çift danışmanlığı, çocuk ve ergenlere yönelik hizmetler, kurumsal ve eğitim danışmanlık hizmetleri ve psikolojik testlerdir. Merkezimize başvuran her bir birey ve ailesi bu saydığımız beş farklı alanda ihtiyacına göre hizmet alabilir. Ayrıca aile bireylerin mevcut sorunu etik kurallar çerçevesinde gizlilik kurallarına riayet edilerek, kaliteli ve güvenilebilir hizmet sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Aile kart, kişisel bilgilerin bir veri tabanına işlenmiş olduğu bir yazılımdır"

Toplantıda Aile Kart projesi hakkında bilgilendirmede bulunan Klinik Psikolog İshak Dakak da, Fidem Aile Danışma Merkezi tarafından uygulanan projenin Türkiye'de ilk olarak Van'da uygulamaya konulduğunu vurgulayarak, "Aile, iki insanın büyük umut ve hayallerle evlenerek oluşturdukları bir yapıdır. Bu yapıda zamanla biyolojik, sosyal ve psikolojik faktörlere bağlı olarak bozulmalar meydana gelebilir. Bu bozulmalar aile yapısında boşanma, şiddet, problemli çocuklar gibi çeşitli faktörlere yol açtığında bireylerde psikolojik problemlerin yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. İşte Aile kart, kişisel bilgilerin bir veri tabanına işlenmiş olduğu bir yazılımdır. Bu yazılımda her bir bireye sunulacak profesyonel yardım alanları yer almaktadır. Bu alanlar; bireysel psikolojik danışmanlık, evlilik-çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, psikolojik testler, eğitim danışmanlığı olarak tanımlanmıştır. Aile kartın amacı ve hedefi her bir bireye yönelik, aile yapısını koruyucu ve önleyici tedbirlerin geliştirileceği psikolojik destek, eğitim ve rehberlik hizmetlerini sunmak sureti ile mutlu birey ve mutlu aile sayısının arttırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaçla özel okullar, kreşler, özel eğitim merkezleri, dershaneler, özel hastaneler, kamu kurumları gibi bireylere ve ailelere çeşitli hizmetler sunan ilgili tüm kurum ve kuruluşlara 'Aile Kart' hizmetini götürerek, kart sahibi her bir birey ve ailesine; bireysel psikolojik danışmanlık, evlilik-çift danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, psikolojik testler ve eğitim danışmanlığı hizmetleri sunulması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Aile kartın, bünyesindeki bilgisayar yazılımı sayesinde her bir bireyin ihtiyaç duyduğu destek alanları hakkında bilgilerin yer aldığı bir sistem ile çalıştığını da sözlerine ekleyen Dakak, şöyle konuştu:

"Kartın sisteme okutulması ile kart sahibi ve 18 yaşın altındaki çocukları için istediği alanlarda yardım alması mümkündür. Kart sahibi Fidem Aile Danışma Merkezi'ne başvurarak Psikolog, Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı gibi uzmanların görüşü ile kendi, eşi ve çocukları için kartı sisteme okutmak sureti ile yararlanabilir. Kişinin kendi veya eşinin çalıştığı kurumdan veya çocuklarının eğitim gördüğü eğitim kurumlarının herhangi birinden talep edebilir. Kurumlardan temin edememesi halinde bizzat Özel Fidem Aile Danışma Merkezi'ne başvurarak kart sahibi olması mümkündür. Kart sahibi olmak için Aile Kart Başvuru Formu'nu doldurmak yeterlidir."

Toplantı soru cevap ile sona erdi. - VAN