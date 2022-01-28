Sibirya değil Muğla: Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti - Haberler
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Sibirya değil Muğla: Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye'nin ılıman şehri Muğla bu defa buz kesti.

MUĞLA (İHA) - Türkiye'nin ılıman şehri Muğla bu defa buz kesti. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde her tarafı kar kaplarken, Kaynaş Yaylası'nda mahsur kalan bir aileyi, yayladaki görsel şöleni çekim yağmak için zirveye çıkan dron pilotu Taner Genel kurtardı.

Türkiye'nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla bu yıl son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Muğla'ya bağlı Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, şehirde doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Göktepe'de kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, aşırı soğuk ve kar nedeniyle yaylada yaşayanların tamamı şehre indi.

Sibirya değil Muğla: Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti

Sibirya değil Muğla: Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti

Sibirya değil Muğla: Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti

Sibirya değil Muğla: Türkiye'nin ılıman şehri buz kesti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türkiye, Drone, Muğla, kar, Güncel, Haber

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