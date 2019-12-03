: Türkiye'nin ikinci yardım uçağı Arnavutluk'a indi (2)

03.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:26

Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye'nin gönderdiği AFAD ve Türk Kızılay'ın yardım malzemelerini taşıyan askeri uçak başkent Tiran'a ulaştı.

Tiran Uluslararası Havalimanı'na inen ve Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır, battaniye, portatif yatak ve ısıtıcılardan oluşan yardım malzemelerini taşıyan Türk askeri uçağı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi'nin yanı sıra Arnavut ve Türk askerler ile Arnavutluk kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye kurum ve kuruluşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla derhal seferber olduğunu ve deprem bölgesinde ilk günden itibaren çalışmalara başladığını söyledi.

Yörük, "Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere aynı gün AFAD başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, tıbbi yardım amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerimiz ve insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek amacıyla da Türk Kızılay'a ait ekiplerimiz aynı gün içerisinde Arnavutluk'a intikal ettiler. O günden itibaren de bugüne kadar sahada Arnavutluk Kızılhaçı, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili hükümet birimleriyle eşgüdümlü olarak arazideki insani yardım, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüler. Türk Kızılayı Genel Müdürümüz sayın Dr. İbrahim Altan geçtiğimiz Cuma günü Arnavutluk'a geldiler. Kendisiyle birlikte başta Durres olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde gerekli incelemelerde bulunduk ve temaslar gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arnavutluk'ta 500 konut yapacağız" açıklamasını anımsatan Yörük, "Bu konutların inşası konusunda da TOKİ Başkanlığımızdan gelen heyetimizle birlikte Arnavutluk Milli İnşa Komitesi'nin şu an başına getirilmiş olan Kültür Bakanı sayın Elva Margariti ile de görüşmelerimize başladık." dedi.

Büyükelçi Yörük, Türkiye'den insani yardımın gelmeye devam ettiğinin altını çizerek depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımların sürdüğünü kaydetti.

"Türkiye dosttan öte bir ülke"

Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi de Türkiye'nin bu ağır felakette kendilerine yardım edecek ilk ülkelerden biri olacağından emin olduklarını belirterek, "Türkiye dosttan öte bir ülke. Türk halkı Arnavutlar için dosttan öte bir halk. Türkiye, afet zamanlarında her zaman Arnavutluk'un yanında olmuştur ve olmaya devam ediyor. Bu felaket, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki işbirliği ruhu için daha fazla enerjiye dönüşüyor. Türkiye Savunma Bakanlığı, Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türk Kızılay, AFAD ve bizim için çok zor olan bu süreçte arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Arnavutluk'a gelen ekipler için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Koçi, bu yardımları getiren Türk Hava Kuvvetleri'ne teşekkür ederek, "Türkiye bir kez daha böyle durumlarda hazır olduğunu, Arnavutluk'a yardıma gelen ilk ülkelerden biri olduğunu kanıtlıyor ve bizler de büyük yüreklilikle, temiz niyetle ve kardeşçe yapılan bu olağanüstü yardımlara her zaman minnettar kalmayı bileceğiz." dedi.

Arnavutluk Acil Durumlar Kurumu Genel Müdürü Haki Çako ise Türkiye hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkılarından dolayı övgüde bulunarak, "Doğal afetin meydana geldiği andan itibaren Türk arama kurtarma ekipleri profesyonel olduğu kadar enkaz altındaki insanları çıkarmak için mecburiydi." dedi.

Çako, Türk devletinin bir diğer önemli yardımının da yıkılacak ve restore edilecek binaların hasar tespit çalışmalarının uzmanlar tarafından belirlenmesi alanında olduğunu sözlerine ekledi.

AFAD ve Türk Kızılay tarafından Türk askeri uçağıyla 150 adet 16,5 metrekarelik çadır, 150 battaniye, 300 portatif yatak ve 150 adet ısıtıcı getirildi.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı. Ana depremin ardından ikisi 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

Kaynak: AA

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