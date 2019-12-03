Türkiye'nin ikinci yardım uçağı Arnavutluk'a indi

03.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:00

Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye'nin gönderdiği AFAD ve Türk Kızılay'ın yardım malzemelerini taşıyan askeri uçak başkent Tiran'a ulaştı.

Tiran Uluslararası Havalimanı'na inen ve Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır, battaniye, portatif yatak ve ısıtıcılardan oluşan yardım malzemelerini taşıyan Türk askeri uçağı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi'nin yanı sıra Arnavut ve Türk askerler ile Arnavutluk kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Askeri uçakla, AFAD ve Türk Kızılay tarafından 16,5 metrekarelik 150 çadır, 150 battaniye, 300 portatif yatak ve 150 adet ısıtıcı getirildi.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye kurum ve kuruluşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla derhal seferber olduğunu ve deprem bölgesinde ilk günden itibaren çalışmalara başladığını söyledi.

Yörük, "Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere aynı gün AFAD başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, tıbbi yardım amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerimiz ve insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek amacıyla da Türk Kızılay'a ait ekiplerimiz aynı gün içerisinde Arnavutluk'a intikal ettiler. O günden bugüne kadar sahada Arnavutluk Kızılhaçı, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili hükümet birimleriyle eşgüdümlü olarak arazideki insani yardım, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüler. Türk Kızılay Genel Müdürümüz Sayın Dr. İbrahim Altan geçtiğimiz cuma günü Arnavutluk'a geldiler. Kendisiyle başta Durres olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde gerekli incelemelerde bulunduk ve temaslar gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arnavutluk'ta 500 konut yapacağız." şeklindeki açıklamasını anımsatan Yörük, "Bu konutların inşası konusunda da TOKİ Başkanlığımızdan gelen heyetimizle Arnavutluk Milli İnşa Komitesi'nin başına getirilmiş olan Kültür Bakanı Sayın Elva Margariti ile de görüşmelerimize başladık." dedi.

Büyükelçi Yörük, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye'den insani yardımın gelmeye devam ettiğini aktardı.

"Türkiye dosttan öte bir ülke"

Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Koçi de "Türkiye dosttan öte bir ülke. Türk halkı Arnavutlar için dosttan öte bir halk. Türkiye, afet zamanlarında her zaman Arnavutluk'un yanında olmuştur ve olmaya devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı, Türkiye Silahlı Kuvvetleri, Türk Kızılay, AFAD ve bizim için çok zor olan bu süreçte arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Arnavutluk'a gelen ekipler için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Koçi, bu yardımları getiren Türk Hava Kuvvetlerine teşekkür ederek, "Türkiye bir kez daha böyle durumlarda hazır olduğunu, Arnavutluk'a yardıma gelen ilk ülkelerden biri olduğunu kanıtlıyor ve bizler de büyük yüreklilikle, temiz niyetle ve kardeşçe yapılan bu olağanüstü yardımlara her zaman minnettar kalacağız." dedi.

Arnavutluk Acil Durumlar Kurumu Genel Müdürü Haki Çako da Türkiye'nin yıkılacak ve restore edilecek binaların hasar tespit çalışmalarına da destek verdiğini kaydetti.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı. Ana depremin ardından ikisi 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

Kaynak: AA