Türkiye'nin İkinci Tropik Kelebek Bahçesi Açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ikinci Tropik Kelebek Bahçesi, düzenlenen törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı Gaziantep ziyaretinde hayran bırakan Tropik Kelebek Bahçesi'nin açılışı yapıldı. İlk günden çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan kelebek bahçesi hem hayvanat bahçesine renk katacak hem de ziyaretçi sayısını artıracak.

Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tarihi günlerinden birine tanıklık etti. Ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açan hayvanat bahçesinde, Konya'dan sonra ikincisi açılan Tropik Kelebek Bahçesi'nde özel olarak Filipinler'den getirilen rengarenk kelebekler göz kamaştırdı. Çocuklar kelebek bahçesine yoğun ilgi gösterdi. 4 milyon kişi tarafından ziyaret edilen hayvanat bahçesi, açılan kelebek bahçesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğrayacak.

"Çok güzel bir bahçe açtık"

Tropik Kelebek Bahçesi'nin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başladı. Şahin, "Çocuklar, bizim geleceğimiz gözümüzün nurudur. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında ilk meclisimiz açıldı, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' denildi. Bir güzellik daha yaşanıyor Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı ilan edildi. Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Burada önce Safari Parkı'nı açtık, hayvanlarımız doğal ortamda birlikte yaşamaya başladı. Ardından Zooloji Müzemizi hayata geçirdik, soyu tükenen hayvanların bulunduğu bir müzeyi açtık, şimdi de Tropik Kelebek Bahçesi'ni açıyoruz. Şair, 'Yüreğime Bir Kelebek Konsun' şiirinde ne güzel anlatmış kelebekleri. 'Kelebekler konsun avuçlarına naif ve de zarif, taşısın gök kuşağını kanadında, boyasın yüreğinizi en güzel renklere kelebekler konsun yüreklerinize, tüm hüzünlü acılar son bulsun' diyoruz. Türkiye'nin Konya'dan sonra ikinci kelebek bahçesini açıyoruz. İçinde kelebeklerin sevdiği bitki çeşitliliği var, Dünya'daki tüm kelebek çeşitleriyle birlikte hakikatten çok güzel bir bahçeyi açıyoruz. Çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül şehirde çok güzel hizmetlerin yapıldığını aktararak, "Büyükşehir Belediyemiz sadece insanı değil canlıları da merkeze alan anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Açtığı kelebek bahçesiyle şehrimize önemli bir mekan kazandırdı, Gaziantep'te nereye baksanız çocukların Tropik kelebek bahçesi hakkında, gençlerin ve kadınların vakit geçirecekleri mekanlar var, böylesi önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Filipinler'den getirilen kelebeklerin sergileneceği bahçe, 1,5 dönüme kuruldu. Bahçede 50 türden bin 500'e yakın kelebeğin uçacağı bir ortam hazırlandı. Özel oluşturulan alanda, kelebekler yapay tropik iklimlendirmeyle kolaylıkla yaşamlarını sürdürecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA