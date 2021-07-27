Türkiye'nin ikinci rahim operasyonunda donör olan kadının bağışlanan diğer organları da naklediliyor

Türkiye'nin ikinci rahim naklinde donör olan kadının bağışlanan karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları da hastalara umut oldu.

Türkiye'nin ikinci rahim naklinde donör olan kadının bağışlanan karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları da hastalara umut oldu.

Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatını gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından, 32 yaşındaki Havva Erdem'e bağışlanan rahmin nakil operasyonu devam ederken, 40 yaşındaki donörün karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları için de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip harekete geçti.

Ekip, vakit kaybetmeden alınan iki böbreği ve karaciğeri, organ bekleyen hastalara nakletmeye başladı.

Hastanın akciğeri ise Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi, korneaları da göz bankasına konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız