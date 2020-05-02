Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı
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Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı
02.05.2020 00:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:52

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı yerel saatle 16.20'de (TSİ 23.20) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye'nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD'ye teslim edildi.

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı.

Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Andrews Hava Üssü'ne inen uçağı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Matthew Isler ve Türkiye'nin Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, yapılan yardımın Türkiye'nin son 17 yıldır sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, ekonomik gücüyle ortaya koyduğu vizyonu gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün 50'nin üzerinde ülkeye tıbbı teçhizat ve yardım gönderecek bir konumda olduğunu belirten Kılıç, "Amerika Birleşik Devletlerine de aramızdaki müttefiklik ilişkisi çerçevesinde bir ittifak dayanışmasını sergileyebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu operasyon doğrultusunda gönderilen ikinci yardım uçağımız bugün buraya vasıl oldu." dedi.

Amerikan makamların yardımları çok olumlu karşıladığını belirten Kılıç, "Bunun önümüzdeki dönemde Türk Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını ve Amerika Birleşik Devletlerinin de gerçek dostunun kim olduğunu bu yardımlar sayesinde, bu yardımların arkasında yatan anlayış ve vizyon sayesinde daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

TSK'ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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