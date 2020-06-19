Türkiye'nin ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Çad'a indi
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
19.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:47
Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağının Çad'a indiği bildirildi.
Paylaşımda, uçağın havaalanındaki fotoğraflarına da yer verildi.
Kaynak: AA