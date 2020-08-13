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Türkiye'nin ikinci 500'ü arasında Samsun'dan 11 firma

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Samsunlu 11 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

Türkiye'nin ikinci 500'ü arasında Samsun'dan 11 firma
13.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:18

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Samsunlu 11 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

İstanbul Sanayi Odası'nın(İSO) her yıl yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2019 yılı raporu sonuçları açıklandı. Sanayi sektörünün en değerli verilerini yansıtan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine, üretimden net satışlara göre geçen yıl 10 firmayla giren Samsun, bu yıl ise 11 firmayla adını yazdırdı.

"Aş, iş verene minnettarız"

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Samsun'u gururlandıran 11 firmayı başarılarından dolayı kutladı. Listeye giren firmalarla onur ve gurur duyduklarını belirten Başkan Murzioğlu, "Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerimizin başarıları takdire şayandır. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz hepimizce aşikar. Ancak, tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Sanayicilik, üretim ve istihdam sağlama kolay değil. Önümüzde büyük hedeflerimiz var. Hedeflere ulaşmak istiyorsak, geride kalmak istemiyorsak, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak zorundayız. Emin olun bir an durursak, yarışı kaybederiz. Bunları da ortak akılla ve birlik beraberlik içinde yapmalıyız. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter ki; birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

İşte o firmalar

Açıklanan listede, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 474 milyon 748 bin 494 TL üretimden net satışla 7'nci sırada yer alırken, Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. 455 milyon 962 bin 154 TL üretimden net satışla 23'üncü sırada kendine yer buldu. Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti 424 milyon 958 bin 498 TL üretimden net satışla 56'ncı, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. A.Ş. 394 milyon 86 bin 770 TL üretimden net satışla 90'ıncı, Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. 331 milyon 485 bin 912 TL üretimden net satışla 187'nci sıradan listede yer aldı. Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 318 milyon 238 bin 697 TL üretimden net satışla 213'üncü, Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. 262 milyon 910 bin 791 TL üretimden net satışla 347'nci, Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. 261 milyon 919 bin 862 TL üretimden net satışla 351'inci, Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 233 milyon 831 bin 855 TL üretimden net satışla 423'üncü, AS Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş. 231 milyon 114 bin 857 TL üretimden net satışla 427'nci ve Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. de 201 milyon 848 bin 308 TL üretimden net satıştan 498'inci sırada kendine yer buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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