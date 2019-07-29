"Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin, Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük pazarı haline getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin ihracatının yarısı, dış ticaretinin yarısı AB ile yapılıyor ve bu pazar oldukça istikrarlı bir pazar. Yaklaşık 150 milyar avroluk bir ticaret hacminden bahsediyoruz." dedi.

"Daha güçlü bir sivil toplum için" sloganıyla bir otelde yapılan Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nın açılış konuşmalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu yaptı.

Kaymakcı konuşmasında, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sivil toplum tarafından sahiplenilmedikçe amacına ulaşılamayacağının altını çizerek, "Buradaki amacımız Türk sivil toplumunu, Avrupa'daki muhataplarıyla bir araya getirmek. Aynı zamanda Türkiye içinde STK'ları bir araya getirmek." ifadesini kullandı.

AB Başkanlığının işleyişine ve Türkiye'nin müzakere sürecine değinen Kaymakcı, salondaki katılımcılarla AB müzakere süreci konusunda online anket gerçekleştirdi.

Kaymakcı, Türkiye'de AB'ye katılım sürecinin toplumun yüzde 79'u tarafından desteklendiğini vurgulayarak, toplumun demokrasi, insan hakları, daha nitelikli yaşam standartları, ticaret ve vize serbestisinin Türkiye'ye en fazla yarar sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

AB'nin, toplumların egemenliğine zarar vermediğine işaret eden Kaymakcı, "Avrupa Birliği, egemenlik kaybı yaşanan bir yer değil, egemenliğin paylaşıldığı ve hatta güçlendiği bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

"150 milyar avroluk ticaret hacmi"

Kaymakcı, Türkiye'nin, Gümrük Birliği ile AB'yi en büyük pazarı haline getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin ihracatının yarısı, dış ticaretinin yarısı AB ile yapılıyor ve bu pazar oldukça istikrarlı bir pazar. Yaklaşık 150 milyar avroluk bir ticaret hacminden bahsediyoruz." diye konuştu.

AB üyeliğiyle Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasında elinin güçleneceğine dikkati çeken Kaymakcı, AB'nin değerler ve ortak paydalardan oluştuğunu ifade etti.

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, diğer aday ülkelere kıyasla daha zor olduğunu belirten Kaymakcı, "Türkiye'nin bazı özel durumları avantaja dönüştürüldüğünde üyelik kaçınılmaz." dedi.

Projenin toplam bütçesi 3 milyon avro

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Uslu, programın detaylarına ilişkin bilgi vererek, amacın STK'ların kurumsal yapılarının karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Programın 10 Temmuz'da teklif çağrısına çıktığını, projenin toplam bütçesinin 3 milyon avro olduğunu belirten Uslu, proje başına en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacağını dile getirdi.

"Daha güçlü bir sivil toplum için"

Bilgilendirme toplantıları, Ankara'nın yanı sıra Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Trabzon'da yapılacak.

Türkiye'den dernekler, vakıflar, vakıfların federasyonlarıyla konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatiflerin geliştirecekleri projelere aynı zamanda kar amacı gütmeyen kuruluşlar da başvuru yapabilecek.

Proje başvuruları, 17 Eylül'e kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılacak.

Duyuruya ilişkin detaylı bilgiler, "www.ab.gov.tr", "www.siviltoplumsektoru.org" ve "www.cfcu.gov.tr" adreslerinden görülebilecek.

Programın 3'üncü döneminin 2020-2021'de uygulanması öngörülüyor.

Kaynak: AA