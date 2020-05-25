Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları yine dünya basınında: "Libya'da Türk drone'ları Hafter'in ortaklarını...
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Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları yine dünya basınında: "Libya'da Türk drone'ları Hafter'in ortaklarını...

Türkiye'nin Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları yine dünya basınında:
25.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:44

Türkiye'nin Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.

Dünya, Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) başarısını konuşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İHA ile SİHA'lar şimdi Libya'daki başarılarıyla gündemde. ABD'nin köklü gazetelerinden Washington Post, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürüttüğü operasyonlardaki başarıların nedeni olarak Türk yapımı İHA ve SİHA'ları gösterdi. İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda, "Son haftalarda Türk drone'ları ve hava savunma sistemleri, hükümetin neredeyse Libya'nın batısının tamamını Rusya tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl başkent Trablus'u aşmaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin geçtiğimiz hafta başkent Trablus'taki bazı cephe hatlarından çekildiğini, kilit öneme sahip kent ve kasabaları kaybettiğini belirterek bunun sonucunda Hafter güçlerinin baskı altına olduğunu yazdı. Haberde, Trablus merkezli düşünce kuruluşu olan Sadeq Enstitüsü yöneticisi Libya analisti Anas El Gomati'nin "Hafter 6 yıldır en büyük kriziyle karşı karşıya" ifadelerine yer verildi.

"Hafter dış güçlerden önemli destek görüyor" başlığının da yer aldığı yazıda Rusya'nın Hafter'e gönderdiği paralı askerler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gönderdiği insansız hava araçları ile Hafter'e destek sağlandığı ve Hafter'in bu şekilde güçlendiğine işaret edildi.

"Çarpıcı bir dönüş" başlığının verildiği bölümde Türkiye'nin İHA ve SİHA'lar ile Libya'da darbeci Hafter güçlerine yönelik yürütülen operasyonlardaki konumuna değinilerek, "Çok az gözlemci, Türkiye'nin savaşın gidişatını bu kadar çabuk değiştirmesini bekliyordu" denildi.

"Türk İHA ve SİHA'ları Hafter'in ortaklarını utandırdı"

Yazıda 5 aydan daha kısa bir süre önce Rusya'nın gönderdiği paralı askerler ve savunma sistemleri ile BAE'nin gönderdiği insansız hava araçlarıyla Hafter'in güçlendiği ifade edildi. Türkiye'nin Libya ile varılan mutabakat sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri destek ile insansız hava araçları (İHA) gönderildiği ve bunun sonucunda UMH'nin Hafter'e karşı operasyonlarda başarı kaydettiği vurgulandı. UMH güçlerinin Hafter'in elinde bulundurduğu Trablus'un batısında sahil boyunca yer alan kasabaları ele geçirdiği ifade edildi.

Yazıda aylar süren çatışmalarda UMH'nin en önemli başarısı, Trablus'un güneyinde bulunan ve Hafter'in 2014'ten beri hakim olduğu Vatiyye askeri hava üssünü geri alması olarak gösterildi. Ele geçirilen Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin UMH kuvvetlerinin moralini arttığı ifade edilen yazıda, "Panstir'lerin Türk drone'ları tarafından ele geçirilmesi ve imha edilmesi Moskova ve Hafter'in diğer askeri ortaklarını utandırdı" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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