Türkiye'nin İçinden Roket Saldırısı Akla Ziyan Düşüncedir"
Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin "Roketler Türkiye'nin içinden atılıyor" iddialarını hatırlatması üzerine "Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'deki vatandaşlara roket saldırısı akla ziyan, deli saçması düşüncelerdir.
Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin "Roketler Türkiye'nin içinden atılıyor" iddialarını hatırlatması üzerine "Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'deki vatandaşlara roket saldırısı akla ziyan, deli saçması düşüncelerdir." yanıtını verdi.
Kaynak: Dunya.com