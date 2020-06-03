Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajı sezona hazır
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Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajı sezona hazır

Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajı sezona hazır Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar kapalı olan havuz ve plajların normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren müşteri kabulüne başlayacak olmasından...

03.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:41

Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajı sezona hazır

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar kapalı olan havuz ve plajların normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren müşteri kabulüne başlayacak olmasından dolayı Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı plajı olan 'Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda incelemelerde bulundu.

Tuşba Belediyesinin girişimleri sonucu deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle 'Mavi Bayrak' ödülü Türkiye'de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışındaki Van Gölü sahilindeki 'Mollakasım Halk Plajı'na verilmişti. Tuşba Belediyesi ekipleri, geçen yıl yaz mevsimi boyunca binlerce tatilcinin gönül rahatlığıyla göle girdiği Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nı, bu sezonu için pırıl pırıl bir hale getirildi.

Sağlık tedbirleri en üst düzeyde tutulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesi doğrultusunda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'nda bazı önlemler aldıklarını belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, plaja gelen tüm misafirlerin tesislerin girişinde ateşleri ölçüleceğini belirtti. El dezenfeksiyon imkanı sağlayacaklarını da dile getiren Başkan Akman, "Gelen vatandaşların talep etmesi halinde maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar verilecek, Hastalık belirtileri gösteren müşteri ve personel derhal sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek, kıyıda bulunan gölgelikler ile şezlonglar sosyal mesafe planına uygun olarak dizilecek. Kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecek, tesislerde bulunan tüm kamelya ve oturaklar ile lavabo ve duş kabinleri sık sık temizlenerek dezenfekte edilecek" dedi.

Tuşbalılara ikinci halk plajı

Özellikle yaz döneminde artan sıcaklarla birlikte çevre illerde oturan vatandaşların da serinlemek için Van Gölü kıyılarını tercih ettiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, belediye olarak halkın hizmetine sundukları ve bölgede tek olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'na çok büyük bir talep olduğunu söyledi. Başkan Akman, "Tuşba Belediyesi olarak bu talebi karşılamak için geçen yıl göreve gelir gelmez hemen bunun yanında bulunan Ayanıs Halk Plajı'nı kurma çalışmalarına başladık. Gerekli tahkimat ve ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah bu yılda geri kalan bölümlerini tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Böylelikle vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet gören bir hizmeti daha yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin iç sulardaki ilk ve tek mavi bayraklı halk plajı sezona hazır

Kaynak: İHA

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